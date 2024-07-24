Ротенберг сообщил, что сбежавший из «Сочи» футболист вернется в клуб

Президент «Сочи» Борис Ротенберг поделился информацией о будущем марокканского защитника Яхьи Аттият-Алла.
«Сейчас футболист прибудет в расположение команды. Есть предложения по его аренде. В течение какого-то времени будем определяться», – заявил Ротенберг.
- Марокканец Яхья Аттият-Алла, играющий на позиции крайнего защитника, представляет цвета «Сочи» с зимы этого года.
- В майке южного коллектива футболист поучаствовал в 11 поединках, в них он записал в актив 1 гол и 3 ассиста.
- Ранее футболист отказался лететь с «Сочи» на игру против «Урала» в Екатеринбург. Он отправился в Стамбул. СМИ сообщили, что у футболиста есть предложения из России, Египта и Ирана.
Источник: «СЭ»