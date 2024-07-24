Ротенберг сообщил, что сбежавший из «Сочи» футболист вернется в клуб

Президент «Сочи» Борис Ротенберг поделился информацией о будущем марокканского защитника Яхьи Аттият-Алла.

«Сейчас футболист прибудет в расположение команды. Есть предложения по его аренде. В течение какого-то времени будем определяться», – заявил Ротенберг.