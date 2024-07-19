«Не сбежал, а покинул расположение команды без уведомления», – в «Сочи» высказались о ситуации с марокканским игроком

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о дальнейших действиях клуба в ситуации со сбежавшим из расположения команды марокканским защитником Яхьей Аттиат-Алла.

«Аттият-Аллах сбежал из «Сочи»? Давайте будет корректными – не сбежал, а покинул расположение команды без уведомления. Такой факт есть.

Разрыв контракта? Мы найдем, как воздействовать на футболиста. Этот вопрос находится в процессе», – сказал Рубашко.

29-летний Аттиат-Алла самовольно покинул «Сочи» незадолго до начала сезона в Первой лиге.

По словам заместителя гендиректора по развитию «Сочи» Андрея Орлова, футболист сейчас находится в Стамбуле и изъявляет желание перейти в египетский «Аль-Ахли».