Стала известна причина, по которой марокканский игрок «Сочи» сбежал из России

Мухсин Эль Миди, агент защитника «Сочи» Яхья Аттиат-Алла, объяснил, почему марокканец улетел из России.

Ранее сообщалось, что футболист сбежал. Он хочет перейти в египетский «Аль-Ахли».

«Почему Яхья покинул Россию? Ему нужно было увидеть семью, у него были сложности в личной жизни, семье. Он должен был решить проблемы, из-за которых чувствовал себя плохо. Сейчас все в порядке. Что касается коронавируса, тест показал положительный результат. Он делал его в обычной больнице. Через несколько дней сделал его снова и он был отрицательным. Сразу после этого Яхья вернулся в расположение клуба. Он не врал.

На данный момент мы разговариваем с парой клубов, которые могут взять его в аренду. Если они будут согласны, история закончится», – сказал агент.