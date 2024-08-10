Сбегавший из «Сочи» марокканский защитник перешел в новый клуб

Защитник Яхья Аттиат-Алла перешел из «Сочи» в египетский «Аль-Ахли». Это аренда на год.
Перед уходом в аренду марокканец продлил контракт с «Сочи» до лета 2027 года.
«У самого титулованного клуба африканского континента также будет приоритетное право выкупа футболиста по истечении срока арендного соглашения», – уточнили сочинцы.
- Ранее Аттиат-Алла устроил побег из «Сочи».
- Игрок в команде с зимы.
- Яхья – полуфиналист ЧМ-2022.
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Источник: телеграм-канал «Сочи»