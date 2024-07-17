Из «Сочи» сбежал марокканский футболист: подробности

Марокканский защитник Яхья Аттиат-Алла сбежал из «Сочи». Об этом рассказал директор клуба Андрей Орлов.
«Он сначала не приезжал на сбор, прислал справку, что у него ковид. Мы сказали ему, что не будем платить зарплату. Поэтому его ковид прошел за два дня. Но после сборов в Санкт-Петербурге игрок исчез, не полетел с командой в Екатеринбург на матч против «Урала». В итоге оказалось, что он в Стамбуле. Вчера вечером мне пришлось впервые выступить на египетском телевидение и рассказать про поведение футболиста и агента.
Яхья хочет уйти перейти в египетский «Аль-Ахли». И начиная с апреля, когда появились эти новости, мне каждый день пишут журналисты, хотя клуб на меня не выходит», – сказал Орлов.
- Аттиат-Алла перешел в «Сочи» в феврале 2024 года за 500 тысяч евро.
- В прошлом сезоне он провел за клуб 11 матчей.
Источник: «Спорт-Экспресс»