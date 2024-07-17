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Из «Сочи» сбежал марокканский футболист: подробности

17 июля 2024, 16:24
14

Марокканский защитник Яхья Аттиат-Алла сбежал из «Сочи». Об этом рассказал директор клуба Андрей Орлов.

«Он сначала не приезжал на сбор, прислал справку, что у него ковид. Мы сказали ему, что не будем платить зарплату. Поэтому его ковид прошел за два дня. Но после сборов в Санкт-Петербурге игрок исчез, не полетел с командой в Екатеринбург на матч против «Урала». В итоге оказалось, что он в Стамбуле. Вчера вечером мне пришлось впервые выступить на египетском телевидение и рассказать про поведение футболиста и агента.

Яхья хочет уйти перейти в египетский «Аль-Ахли». И начиная с апреля, когда появились эти новости, мне каждый день пишут журналисты, хотя клуб на меня не выходит», – сказал Орлов.

  • Аттиат-Алла перешел в «Сочи» в феврале 2024 года за 500 тысяч евро.
  • В прошлом сезоне он провел за клуб 11 матчей.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Первая лига Сочи Аттиат-Алла Яхья
Комментарии (14)
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...короче
1721223174
...Ирода поймати и ноздри рвати!...
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evgevg13
1721223467
Детектива, однако...
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slavа0508
1721224044
Поймать и пляж в Сочи убирать в наказание ....
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Snek
1721224387
А нафига он вообще переходил тогда?
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Мордаванин
1721224847
видимо там менее зассаные пляжи или с армянами унего не срослось
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serhio80
1721226887
Не выдержал горячий кукуруз, пахлава и чурчхела)
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Cleaner
1721228255
Из Зенитовского фарма даже бедуины бегут!!!...)))
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