Выступавший за ЦСКА и «Зенит» Зделар определил лучший клуб России

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Саша Зделар поставил петербуржцев выше москвичей.

С сербским футболистом в августе зенитовцы расторгли контракт.

Он провел в «Зените» около полугода.

Зделар сделал 1 ассист в 10 матчах.

– Для тебя после неоднозначного периода «Зенит» по-прежнему остаeтся лучшим клубом России?

– С точки зрения стадиона, базы и всего остального, конечно, лучший клуб. Условия, которые есть у «Зенита», – лучшие в России.

Конечно, есть ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Краснодар», но из того, что я видел, «Зенит» – самый лучший, на 100%. Единственный закрытый стадион в России у «Зенита». Надо сказать, что и контракты, и бонусы супер. Думаю, что все это знают.