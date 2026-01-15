Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Это удивляло всех»: Зобнин высказался о работе Станковича в «Спартаке»

«Это удивляло всех»: Зобнин высказался о работе Станковича в «Спартаке»

15 января, 12:10
6

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как общался с бывшим главным тренером команды Деяном Станковичем.

– Во‑первых, Станкович нерусский… Если идет общение один на один, переводчик не должен в любом случае знать многих вещей, если какой‑то такой разговор идет откровенный. Я со Станковичем разговаривал тоже один раз, это было еще в начале работы в «Спартаке». А с Юрьевичем [Вадимом Романовым] я разговаривал практически каждый день. Здесь можно сказать, что у каждого тренера свой стиль работы: кто‑то разговаривает, кто‑то не разговаривает. И ты должен просто это принять и все.

– То есть тебя не удивляло, что главный тренер с капитаном команды за полтора года разговаривал всего один раз?

– Меня это удивляло. И это удивляло всех. Это касается не только капитана команды. Но мы это принимали, потому что это его стиль. Он так работает. Здесь никаких претензий не может быть.

– Что значит «перегибы во время игры»? Это же твои слова, которые ты в интервью сказал про Станковича? Ты сказал, но не расшифровал.

– Я имел в виду чрезмерную эмоциональность его на футбольном поле во время игры. Она была не всегда позитивная. То есть она иногда передавалась команде не так, как нужно.

– Твои коллеги часто говорили, что вы тренера не слышите во время матча…

– Это можно не слышать, но это можно видеть. Если ты глазами это видишь, что тренер на бровке чрезмерно эмоционален, это, возможно, кому‑то передается. Я не чувствовал психологическое давление в последних матчах при Станковиче.

  • Станкович возглавлял «Спартак» с 1 июля 2024 года по 11 ноября 2025 года.
  • Сербский специалист покинул свой пост по обоюдному согласию сторон из-за неудовлетворительных результатов команды.

Еще по теме:
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
«Црвена Звезда» выбрала тренера на замену Станковичу
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Црвена Звезда Спартак Зобнин Роман Станкович Деян
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rash1959
1768468609
Это зреет скрытый нарыв. Только хирургически, несмотря на заслуги и повязки. И не надо тянуть с плесенью...
Ответить
timon2401
1768469118
Так Станковича можно понять)) У меня тоже эмоции захлестывают, смотря на игру отдельных индивидуумов с российскими паспортами!!! И почему Роман только сейчас публично высказывает??? Боялся, что не только капитанства лишат??? Так какой он тогда капитан, так, одно название… В принципе, как и Максименко(((
Ответить
Марк Аврелий!
1768477717
Серб общался с русскими через переводчика по итальянски!? Они вполне бы могли друг друга понять и по сербски
Ответить
Александр-Балашов-google
1768481010
Говорить вот это всё Роман, надо в своё время, а не сейчас.
Ответить
andr45
1768500037
А я думал, что Зобнин порядочный человек(
Ответить
Главные новости
Спасение «Зенита», потеря ЦСКА, нападение на топ-судью РПЛ и другие новости
00:51
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
5
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
3
Примера. «Реал» крупно победил в дерби (4:1), у Мбаппе 2+1
Вчера, 23:59
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
2
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
1
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
27
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
Вчера, 22:13
4
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
5
Все новости
Все новости
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
2
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
1
ВидеоБосс «Динамо» одним прилагательным описал гол Окишора «Оренбургу»
Вчера, 23:26
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
1
Галактионов объяснил поражение «Локо» от «Зенита»
Вчера, 22:59
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:47
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
27
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
Вчера, 22:24
1
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
Вчера, 22:13
4
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
5
Рабинер прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 21:43
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
17
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
Вчера, 20:52
6
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
Вчера, 20:29
5
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:27
Тренер «Зенита» заявил, что в пользу команды не поставили «очевидный пенальти»
Вчера, 20:23
6
Игрок «Зенита» пожаловался на судейство после победы над «Локо»
Вчера, 20:16
1
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
Вчера, 19:58
12
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
Вчера, 19:55
1
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
Вчера, 19:48
19
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 12 сентября 2026
Вчера, 19:33
2
ФотоЦСКА увековечил память Перхуна
Вчера, 19:29
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 19:10
5
Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Зенита»
Вчера, 18:59
2
Мостовой прокомментировал свое участие в матче с «Зенитом»
Вчера, 18:46
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
Вчера, 18:27
40
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+