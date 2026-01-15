Новый тренер «Спартака» описал состав команды двумя прилагательными

Хуан Карлос Карседо, новый главный тренер «Спартака», оценил состав команды.

«У нас очень хороший и боеспособный состав. Мы должны объединить команду, чтобы показывать хороший, зрелищный и атакующий футбол. Надо найти баланс между атакой и обороной. Надо улучшать положение в таблице.

Какую схему я вижу на поле? Я работал с разными схемами. Самая частая – схема с четырьмя защитниками. Но мне надо лучше познакомиться с футболистами. Для меня важны не сами цифры, а то с каким настроем мы выходим на поле», – сказал Карседо.