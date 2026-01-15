Новый тренер «Спартака» описал состав команды двумя прилагательными

Хуан Карлос Карседо, новый главный тренер «Спартака», оценил состав команды.
«У нас очень хороший и боеспособный состав. Мы должны объединить команду, чтобы показывать хороший, зрелищный и атакующий футбол. Надо найти баланс между атакой и обороной. Надо улучшать положение в таблице.
Какую схему я вижу на поле? Я работал с разными схемами. Самая частая – схема с четырьмя защитниками. Но мне надо лучше познакомиться с футболистами. Для меня важны не сами цифры, а то с каким настроем мы выходим на поле», – сказал Карседо.
- Карседо стал главным тренером красно-белых 5 января.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров. Отставание от лидера составляет 11 очков.
- Команда не брала РПЛ с 2017 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»