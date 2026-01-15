Юран резко высказался о новом главном тренере «Спартака»

Российский тренер Сергей Юран отреагировал на назначение Хуана Карлоса Карседо в «Спартак».

«Поймите: не будет иностранец биться за клуб, ромбик… Они не понимают этих вещей. У них такие мысли: «Я не востребован в Европе, а в «Спартаке» получится или нет – неважно. Получу неустойку и поеду дальше». Сколько уже таких тренеров было?

Конечно, бывают исключения. В том же «Динамо» Сандро Шварц проделал хорошую работу. Я играл в Германии, знаю менталитет немцев: они очень ответственные. Вот Шварца можно отметить. А остальные рассматривали наши команды как перевалочный пункт. Возьмем Марко Николича. Ты только что выиграл кубок с ЦСКА, говоришь о том, что в следующем году задача – стать чемпионами, и через пару недель уезжаешь в Грецию. Сразу как возможность появилась – сразу поехал.

Отношение и дальше будет таким. Зачем нам столько иностранцев? Еврокубков нет, дайте шанс российским специалистам.

Вот кого сейчас «Спартак» взял? Очередного иностранца. Результата не будет, ему выплатят компенсацию, и он улетит. Все то же самое», – сказал Юран.