Юран резко высказался о новом главном тренере «Спартака»

Сегодня, 11:28
16

Российский тренер Сергей Юран отреагировал на назначение Хуана Карлоса Карседо в «Спартак».

«Поймите: не будет иностранец биться за клуб, ромбик… Они не понимают этих вещей. У них такие мысли: «Я не востребован в Европе, а в «Спартаке» получится или нет – неважно. Получу неустойку и поеду дальше». Сколько уже таких тренеров было?

Конечно, бывают исключения. В том же «Динамо» Сандро Шварц проделал хорошую работу. Я играл в Германии, знаю менталитет немцев: они очень ответственные. Вот Шварца можно отметить. А остальные рассматривали наши команды как перевалочный пункт. Возьмем Марко Николича. Ты только что выиграл кубок с ЦСКА, говоришь о том, что в следующем году задача – стать чемпионами, и через пару недель уезжаешь в Грецию. Сразу как возможность появилась – сразу поехал.

Отношение и дальше будет таким. Зачем нам столько иностранцев? Еврокубков нет, дайте шанс российским специалистам.

Вот кого сейчас «Спартак» взял? Очередного иностранца. Результата не будет, ему выплатят компенсацию, и он улетит. Все то же самое», – сказал Юран.

  • Карседо стал главным тренером «Спартака» 5 января.
  • Московский клуб занимает 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров. Отставание от лидера составляет 11 очков.

Еще по теме:
Новый тренер «Спартака» описал состав команды двумя прилагательными 5
Первое обращение Карседо к игрокам «Спартака» 3
Карседо – о назначении в «Спартак»: «Деньги – не главная мотивация» 2
Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Спартак Юран Сергей Карседо Хуан Карлос
Комментарии (16)
Good_win_ФКСМ
1768467086
бедные Юран, Мостовой и Ко.... уже не знают, как напроситься. всем неймется... вы себя почему в пердиве не проявляете? там мастерство проявите, да покажите результат... нет им всем надо сразу в РПЛ и сразу в большой клуб...
Ответить
САДЫЧОК
1768470286
Ага, по мнению Юрана лучше как Семака не выгнать ссаными тряпками.
Ответить
Юбиляр
1768472461
"Возьмите меня, ну возьмите меня"! Гыгыгы
Ответить
FWSPM
1768473006
к сожалению те кто принимает решения не понимают этих реалий
Ответить
zigbert
1768473092
Если бы услышать такие выводы от толкового тренера,куда ни шло. А вот какими успехами отличился Юран в своей карьере? Интересно знать.
Ответить
NewLife
1768474253
Дуран !
Ответить
...уефан
1768475681
...пробрало Серёгу! Сиди уже, шарики с козюль катай...
Ответить
Константин-Шапкин-google
1768476579
А Серёга хочет биться, но не особо получается. Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями.
Ответить
rash1959
1768481821
юран очухался после праздников, а тут вона как...
Ответить
алдан2014
1768484346
Ну нельзя всех людей под одну гребёнку мерять. Взрослый дядя
Ответить
