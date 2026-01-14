Введите ваш ник на сайте
  Дзюба думает о кинокарьере: «Под меня готовы чуть ли не целый фильм делать!»

Дзюба думает о кинокарьере: «Под меня готовы чуть ли не целый фильм делать!»

Вчера, 22:22
11

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопросы о возможных съемках в кино в будущем.

– Ты и сам снимался в кино в эпизодических ролях. Есть ли желание развиваться в этом направлении дальше?

– Такие мысли были, если честно. Особенно в период, когда не понимал, продолжу карьеру или нет. Думал попробовать пойти в кино.

Меня часто зовут, очень много предложений, в том числе на главные роли. Чуть ли не целый фильм готовы под меня делать!

И это был бы интересный опыт. Я даже готовился к нему. Но футбол победил, скажем так. Опять же не без участия Леонида Гольдмана [агента Дзюбы], который до последнего не сдавался и нашел вариант с «Акроном». Я-то уже, честно говоря, смотрел в сторону кинематографа.

– А не думаешь, что актерскому мастерству нужно учиться?

– Я так думал. Но мой ближайший друг из актерской среды Максим Лагашкин говорит, что можно и без образования специального обойтись по большому счету.

Какие-то нюансы, наверное, стоит шлифовать, но в целом, он говорит, можно сниматься без образования. Хотя мне кажется, что надо каким-то азам обучиться все равно.

– Есть роль мечты?

Я бы хотел сыграть какого-нибудь варяга или викинга. Чтобы было побольше драк с мечами. Люблю все историческое с драками! Я бы хотел захватить что-нибудь... Константинополь или еще что-то.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
nik55
1768419849
порно фильм ?
Ответить
NewLife
1768420443
" Я бы хотел сыграть какого-нибудь варяга или викинга. Чтобы было побольше драк с мечами." Порнуха с драками и мечами -оригинально !
Ответить
Интерес
1768420928
Как же ты упустил роль пуделя Артемона в триллере "Буратино"?
Ответить
Povedkin
1768421397
Я бы хотел захватить что-нибудь..===В кино что ли ? Иди на сво,херой.
Ответить
VVM1964
1768422339
Опыт был и амплуа ему замечательно подходит !) Можно конечно и с историческим уклоном порнушку замутить !)))
Ответить
Plyash
1768433839
Артёмке надо позвать Азмуна и замутить что -- нибудь гейроповское , у них должно получиться , опыта им обоим не занимать .
Ответить
R_a_i_n
1768448030
Варяга не знаю, а вот сантехника могут предложить.
Ответить
Бумбраш
1768448725
"зюпа и драки на кожаных мечах" -будущий порно триллер)))
Ответить
crf57
1768456334
ДЗЮБА - просто убогий человечишка с крайне низким интеллектом!
Ответить
Good_win_ФКСМ
1768459291
и этот целый фильм с дрочером в главной роли будут снимать не немецкой киностудии.... а там и азмуниха подтянется)
Ответить
