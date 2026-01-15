Состав «Спартака» на 1-й сбор: 2 игрока основы вне списка

В «Спартаке» огласили состав участников первого сбора в ОАЭ.

Вратари: Александр Довбня, Александр Максименко, Руслан Пичиенко и Илья Помазун.

Защитники: Егор Гузиев, Александер Джику, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Олег Рябчук, Илья Самошников и Даниил Хлусевич.

Полузащитники: Эсекьель Барко, Игорь Дмитриев, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Максим Лайкин, Маркиньос, Кристофер Мартинс, Никита Массалыга, Антон Рощин, Пабло Солари, Иван Сорокин, Наиль Умяров и Жедсон Фернандеш.

Нападающие: Ливай Гарсия, Антон Заболотный и Манфред Угальде.

«Кристофер Ву и Тео Бонгонда получили отдых после выступления на Кубке Африки за сборные Камеруна и ДР Конго соответственно. Они должны присоединиться к команде на втором сборе», – уточнили в клубе.