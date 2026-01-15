Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бывший игрок сборной России объяснил решение бежать марафон в Якутии в -50

Бывший игрок сборной России объяснил решение бежать марафон в Якутии в -50

Сегодня, 11:54
1

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин рассказал о планах пробежать марафон в Оймяконе. Он состоится 16-18 января.

  • В 2025 году Смертин финишировал в ультрамарафоне в Сахаре.
  • На счету 49-летнего спортсмена 55 матчей за Россию.
  • Смертин играл в Англии за «Челси», «Фулхэм».

– Почему вы решили пробежать экстремальный марафон в Оймяконе?

– Жизнь подобна бесконечной дороге испытаний: познав тепло пустыни, я захотел постичь крайнюю точку холода. Бег среди огня Сахары открыл одну грань моих возможностей, теперь пришло время взглянуть на противоположную сторону реальности. Каждый предел позволяет увидеть новое измерение человеческой выносливости и стойкости.

Дистанция 50 км в -50 градусов стала символом моего 50-летнего рубежа. Этот забег не станет главным событием сезона, но он важен сам по себе. Суточный марафон в этом году 1 мая – это уже следующий этап моего пути, особый знак личного преодоления. Любое испытание раскрывает глубины нашего внутреннего мира.

– Но все же там будет минус 50 градусов!

– Верно, природа порой бывает сурова, но именно в противостоянии ей рождается понимание настоящего смысла существования. Есть такое выражение: бросает то в жар, то в холод. Это в прямом смысле про меня! Испытания закаляют характер. Я еду из любопытства. Мои знакомые уже бежали там, иду по их стопам.

Полюс холода в Оймяконе совпадает с днем рождения моего брата Евгения. Я хочу посвятить свой забег именно ему. А вот суточный бег 1 мая – это подарок себе, в копилку личной истории.

Еще по теме:
Смертин вспомнил, как оправдывался перед Дрогба: «Да ссу я, ссу» 2
Смертин охарактеризовал Лэмпарда: «Сильно отличается от Терри»
Смертин назвал главное качество Аршавина 5
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Смертин Алексей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1768483773
Боюсь ,что Смертин понятия не имеет,что такое -50. Бежать не возможно долго, лёгкие не справятся
Ответить
Главные новости
В «Реале» недовольны игрой двух футболистов
20:33
4
Челестини впервые прокомментировал переход Баринова в ЦСКА
20:20
Радимов может прийти в футболке «Спартака» на матч с «Зенитом»
20:08
2
Фото«Пари НН» забрал из «Краснодара» второго игрока за день
19:57
Жерсон сделал заявление о периоде карьеры в «Зените»
19:30
4
Мостовой усомнился в тренерском уровне Талалаева
19:10
5
Итальянский клуб пытается перехватить трансферную цель «Динамо»
19:00
1
Орлов выделил особенность Кругового: «Это редкий случай для петербургского футболиста»
18:51
Ловчев посоветовал «Динамо» избавиться от российского футболиста
18:18
10
Клопп согласится возглавить только две команды
18:06
6
Все новости
Все новости
Юран ответил, пора ли Батракову и Кисляку уезжать в Европу
20:55
Мостовой похвалил спортивного директора «Спартака»: «Так и должно быть»
20:44
Реакция Генича на новичка «Локо», приехавшего на сборы с лишним весом
19:51
Батраков оценил пристрастие Соболева к компьютерным играм
19:45
1
Быстров прокомментировал критику в адрес Баринова за переход в ЦСКА
19:19
1
Мостовой усомнился в тренерском уровне Талалаева
19:10
5
Итальянский клуб пытается перехватить трансферную цель «Динамо»
19:00
1
Орлов выделил особенность Кругового: «Это редкий случай для петербургского футболиста»
18:51
Червиченко назвал причину увольнения Рахимова из «Рубина»
18:35
3
Ловчев посоветовал «Динамо» избавиться от российского футболиста
18:18
10
ФотоПономарев жестко отреагировал на провокационную майку Баринова
17:53
4
«Краснодар» готов забрать у «Пари НН» Боселли, но при одном условии
17:41
2
Мостовой осудил тренерское назначение в РПЛ: «Не знаю, кто это такой»
17:17
4
Орлов оценил решение Челестини отпустить Дивеева в «Зенит»
16:54
2
Фото«Пари НН» выкупил 18-летнего таланта у «Краснодара»
16:29
2
Павлюченко обратился к Баринову, сменившему «Локомотив» на ЦСКА
15:30
1
«Зенит» сообщил о приглашении нового тренера
15:15
6
Батраков раскрыл, сколько денег тратит каждый месяц
14:58
10
«Акрон» объявил о первой зимней покупке
14:28
2
У ЦСКА сорвался трансфер защитника на замену Дивееву
14:14
6
Майга ответил, в чем Нижний Новгород лучше Парижа
13:43
1
ФотоБаринов надел майку с надписью «Деньги мотивируют к движению»
13:25
16
Сафонов определил, кто выиграл в обмене Дивеева на Гонду
13:15
1
Баринова назвали предателем
13:13
4
Кирьяков оценил готовящийся трансфер Тюкавина в «Боруссию»
12:53
5
Дзюба раскритиковал российских болельщиков
12:44
7
Слуцкий: «Гурцкая прав, что я мог бы привести «Спартак» к чемпионству»
12:24
15
«Это удивляло всех»: Зобнин высказался о работе Станковича в «Спартаке»
12:10
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 