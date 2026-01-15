Бывший игрок сборной России объяснил решение бежать марафон в Якутии в -50

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин рассказал о планах пробежать марафон в Оймяконе. Он состоится 16-18 января.

В 2025 году Смертин финишировал в ультрамарафоне в Сахаре.

На счету 49-летнего спортсмена 55 матчей за Россию.

Смертин играл в Англии за «Челси», «Фулхэм».

– Почему вы решили пробежать экстремальный марафон в Оймяконе?

– Жизнь подобна бесконечной дороге испытаний: познав тепло пустыни, я захотел постичь крайнюю точку холода. Бег среди огня Сахары открыл одну грань моих возможностей, теперь пришло время взглянуть на противоположную сторону реальности. Каждый предел позволяет увидеть новое измерение человеческой выносливости и стойкости.

Дистанция 50 км в -50 градусов стала символом моего 50-летнего рубежа. Этот забег не станет главным событием сезона, но он важен сам по себе. Суточный марафон в этом году 1 мая – это уже следующий этап моего пути, особый знак личного преодоления. Любое испытание раскрывает глубины нашего внутреннего мира.

– Но все же там будет минус 50 градусов!

– Верно, природа порой бывает сурова, но именно в противостоянии ей рождается понимание настоящего смысла существования. Есть такое выражение: бросает то в жар, то в холод. Это в прямом смысле про меня! Испытания закаляют характер. Я еду из любопытства. Мои знакомые уже бежали там, иду по их стопам.

Полюс холода в Оймяконе совпадает с днем рождения моего брата Евгения. Я хочу посвятить свой забег именно ему. А вот суточный бег 1 мая – это подарок себе, в копилку личной истории.