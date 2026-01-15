Дзюба – о Слуцком: «Полулысый бегемот три дня Хвичу видел и рассказывает, что сделал из него игрока»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к Леониду Слуцкому. Российский специалист сейчас возглавляет «Шанхай Шэньхуа».

«Он уже надоел всем.

Кварацхелия давно не помнит, как Слуцкого зовут. Какой-то полулысый бегемот три дня Хвичу видел и теперь ходит и всем рассказывает, что он сделал из него игрока, ха-ха!

При этом надо признать, что Головина правда сделал Леонид Викторович.

Я помню, как он появился в сборной, даже немного искусственно – тренер видел в нем огромный потенциал. На Евро-2016 он набил те шишки, чтобы к ЧМ-2018 мы увидели Головина, которого знаем сейчас. Так что можно признать, что Головин – это продукт Слуцкого.

Но все остальные – Эдегор, Кварацхелия... Это Леонид Викторович уже перестал таблетки пить, деда понесло», – сказал Дзюба.