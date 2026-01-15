Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба – о Слуцком: «Полулысый бегемот три дня Хвичу видел и рассказывает, что сделал из него игрока»

Дзюба – о Слуцком: «Полулысый бегемот три дня Хвичу видел и рассказывает, что сделал из него игрока»

Сегодня, 11:46
7

Форвард «Акрона» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к Леониду Слуцкому. Российский специалист сейчас возглавляет «Шанхай Шэньхуа».

«Он уже надоел всем.

Кварацхелия давно не помнит, как Слуцкого зовут. Какой-то полулысый бегемот три дня Хвичу видел и теперь ходит и всем рассказывает, что он сделал из него игрока, ха-ха!

При этом надо признать, что Головина правда сделал Леонид Викторович.

Я помню, как он появился в сборной, даже немного искусственно – тренер видел в нем огромный потенциал. На Евро-2016 он набил те шишки, чтобы к ЧМ-2018 мы увидели Головина, которого знаем сейчас. Так что можно признать, что Головин – это продукт Слуцкого.

Но все остальные – Эдегор, Кварацхелия... Это Леонид Викторович уже перестал таблетки пить, деда понесло», – сказал Дзюба.

  • Слуцкий тренировал Кварацхелию в «Рубине» в период с декабря 2019 года по март 2022 года.
  • Под его руководством грузинский футболист, сейчас выступающий за «ПСЖ», провел 55 матчей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Акрон Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1768466948
что-то онанирующего дегенерата понесло))) то он боготворил борова, называл своим учителем и другом, то теперь поносит его.... пора Артемке уже закрыть рот, заканчивать с футболом и ехать в Германию на одну из киностудий, ибо сам заявил, что хочет в кино себя попробовать... его жанр - как раз немецкие фильмы с клубничкой.....
Ответить
subbotaspartak
1768467117
...Леонид Викторович уже перестал таблетки пить,... Ты походу начал...
Ответить
Интерес
1768467771
Они кореша и так привычно шутят друг над другом.Ждём ответа Лёни, у которого Артемон не так давно в Китае гостил.
Ответить
...уефан
1768469793
...одного я так и не понял, Леонид Викторович или всё таки, Полулысый Бегемот?...
Ответить
Cromathaar
1768473200
Эдегор так-то и сам рассказывал, что Слуцкий для него как второй отец и способствовал его перерождению после неудач в Реале :) "В «Витессе» же я познакомился с тренером Леонидом Слуцким. Он был потрясающим. Он верил в мои способности, при этом не требуя творить волшебство всякий раз. Он помог мне повысить качество принятия решений и улучшить взаимодействие с командой. И вскоре я снова начал успешно отдавать сложные передачи"
Ответить
NewLife
1768474114
Садо-мазо базар любовников)
Ответить
