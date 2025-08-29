Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В «Зените» объяснили расторжение контракта со Зделаром

Сегодня, 14:46

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал причину ухода из клуба Саши Зделара.

  • С сербским полузащитником расторгли контракт.
  • Он перешел в «Зенит» из ЦСКА в конце февраля.
  • Зделар сделал 1 ассист в 10 матчах.

«Расторжение контракта со Зделаром никак не связано с приближающимся изменением лимита на легионеров.

К сожалению, Саша, который не только настоящий профессионал, но и хороший человек, получил травму, не позволившую выйти на его уровень в начале сезона.

Желаем Зделару здоровья и, какие его годы, найти команду в сильном чемпионате и продолжить карьеру», – сказал Медведев.

Еще по теме:
В «Зените» высказались о возвращении Кузяева 9
«Не суйте нос»: «Зенит» – о переговорах по продаже Педро 59
В «Зените» подтвердили получение 35-миллионного предложения по бразильскому вингеру 1
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Зделар Саша Медведев Александр
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: кто выигрывал чемпионаты в прошлом сезоне?
7
В «Зените» объяснили расторжение контракта со Зделаром
14:46
ФотоИтоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы-2025/26
14:35
ЦСКА предложил 6 миллионов за португальского опорника
14:21
Итоговый состав сборной России на матчи в сентябре
14:07
4
Азамат Мусагалиев раскрыл, что ему пообещал Дзюба
13:57
3
«Утрехт» отменил сделку со «Спартаком» по моральным соображениям
13:45
13
Подсчитана общая сумма неустоек Моуринью – его увольняли 7 раз
13:27
7
Смородская ответила на слова экс-игрока «Локо»: «Я его не уважаю»
13:20
1
ФотоНазначены судьи на матчи 7-го тура РПЛ
13:10
2
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Ростов» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2025
13:59
Азамат Мусагалиев раскрыл, что ему пообещал Дзюба
13:57
3
Где смотреть матч «Спартак» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2025
13:56
Где смотреть матч «Зенит» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2025
13:53
Где смотреть матч «Оренбург» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2025
13:51
«Утрехт» отменил сделку со «Спартаком» по моральным соображениям
13:45
13
Смородская ответила на слова экс-игрока «Локо»: «Я его не уважаю»
13:20
1
Зобнин – о новичках «Спартака»: «Никаких Куэст и Коков на тренировках не было»
13:15
ФотоНазначены судьи на матчи 7-го тура РПЛ
13:10
2
Фото«Зенит» объявил об уходе игрока, которого купил полгода назад
12:39
17
Тимощук оценил старт сезона для «Зенита»
12:16
1
Бубнов спрогнозировал, сколько голов забьет «Зенит» в ворота «Пари НН»
11:31
1
Радимов – о громких словах Дзюбы: «Можем закупаться попкорном»
11:23
11
Потенциальный новичок «Спартака» попрощался с фанатами своей нынешней команды
10:59
9
«Так мог поступить только мелочный человек»: экс-игрок «Локо» Фернандеш – о Смородской
10:28
4
В «Зените» высказались о возвращении Кузяева
09:51
9
Семак рассказал об атмосфере внутри «Зенита»
09:37
4
Главный тренер «Акрона»: «Я боюсь за Дзюбу»
09:00
3
ФотоБатраков получил «Стальной рельс»
08:50
5
Бубнов прокомментировал уход Пруцева из «Спартака» в «Локомотив»
08:36
1
Семин двумя словами описал результаты «Ростова»
00:12
2
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
Вчера, 23:57
Галактионов оценил уход Самошникова в «Спартак»
Вчера, 23:47
5
ЦСКА рассматривает трех опорников
Вчера, 23:23
«Локомотив» продлил контракт с вратарем
Вчера, 23:11
Агент Баринова отреагировал на новость об интересе ЦСКА
Вчера, 22:50
1
Челестини попросил ЦСКА купить Баринова у «Локомотива»
Вчера, 21:58
3
«Не суйте нос»: «Зенит» – о переговорах по продаже Педро
Вчера, 20:55
59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 