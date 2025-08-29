В «Зените» объяснили расторжение контракта со Зделаром

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал причину ухода из клуба Саши Зделара.

С сербским полузащитником расторгли контракт.

Он перешел в «Зенит» из ЦСКА в конце февраля.

Зделар сделал 1 ассист в 10 матчах.

«Расторжение контракта со Зделаром никак не связано с приближающимся изменением лимита на легионеров.

К сожалению, Саша, который не только настоящий профессионал, но и хороший человек, получил травму, не позволившую выйти на его уровень в начале сезона.

Желаем Зделару здоровья и, какие его годы, найти команду в сильном чемпионате и продолжить карьеру», – сказал Медведев.