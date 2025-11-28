Введите ваш ник на сайте
Медведев высказался о лимите на легионеров в РПЛ

Сегодня, 17:50
2

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев выступил против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

«Наша точка зрения не изменилась. Лимит менять не надо», – сказал Медведев.

  • Сейчас в заявке клуба РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • Дегтярев ранее анонсировал ужесточение лимита: клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andrei-sarap-yandex
1764341835
лучше будет СНЯТЬ ЛИМИТ как в ЕВРОПЕ
Ответить
Литейный 4 (returned)
1764349169
Лимит это зло, которое развращает наших паспортистов и молодежь. Гыгыгы
Ответить
