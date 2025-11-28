Медведев высказался о лимите на легионеров в РПЛ

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев выступил против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.
«Наша точка зрения не изменилась. Лимит менять не надо», – сказал Медведев.
- Сейчас в заявке клуба РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
- Дегтярев ранее анонсировал ужесточение лимита: клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова