Батраков раскрыл, сколько денег тратит каждый месяц

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков признался, что его ежемесячные траты исчисляются сотнями тысяч рублей.

– Евгений Латышонок сказал, что может прожить на 30 тысяч [рублей] в месяц. Тебе 30 тысяч в месяц норм?

– В Москве, мне кажется, тяжело прожить на 30 тысяч в месяц. Все же должны понимать.

– Насколько поднимаем планку?

– Все сильно зависит от покупок. В Новый год ты приобретаешь подарки, и расходы выходят за обычные рамки.

У меня нет какого-то фиксированного порога: в один месяц это может быть 100 тысяч, в другой – 250, а иногда и больше, особенно в праздники.