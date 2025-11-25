Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Симонян отклонил предложение Федуна стать президентом «Спартака»

Симонян отклонил предложение Федуна стать президентом «Спартака»

Сегодня, 00:53

Бывший пресс‑атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал, что Никита Симонян мог стать президентом московского клуба при Леониде Федуне.

– Был интересный эпизод. Леонид Федун на заре своего правления в «Спартаке» предлагал Симоняну стать президентом. Он рассказывал, почему отказался?

Он говорил: «Немножко вы опоздали, поздновато пригласили на эту должность. Если бы раньше, я бы дал положительный ответ».

Он абсолютно «красно‑белый» человек. Влюбленный в футбол, в Николая Петровича Старостина.

Никита Симонян правдой и верой служил красно‑белому клубу, ибо футбол для него был не просто игрой, это было религией.

  • Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.
  • В 1956 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.
  • 12 октября Симоняну исполнилось 99 лет.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид Симонян Никита
