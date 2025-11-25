Симонян отклонил предложение Федуна стать президентом «Спартака»

Бывший пресс‑атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал, что Никита Симонян мог стать президентом московского клуба при Леониде Федуне.

– Был интересный эпизод. Леонид Федун на заре своего правления в «Спартаке» предлагал Симоняну стать президентом. Он рассказывал, почему отказался?

– Он говорил: «Немножко вы опоздали, поздновато пригласили на эту должность. Если бы раньше, я бы дал положительный ответ».

Он абсолютно «красно‑белый» человек. Влюбленный в футбол, в Николая Петровича Старостина.

Никита Симонян правдой и верой служил красно‑белому клубу, ибо футбол для него был не просто игрой, это было религией.