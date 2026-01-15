Орлов оценил решение Челестини отпустить Дивеева в «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов порассуждал о трансфере Игоря Дивеева в «Зенит» в контексте будущего главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.

«Если ЦСКА отпускает Дивеева, значит, они на него не рассчитывают. Челестини, конечно, мог сказать, что ему нужны только футболисты, которые бегут быстро – и в атаке, и в защите в том числе.

И бывает отношение к тренеру. Когда Федотов работал, Дивеев был его любимчиком. А у этого [тренера] другое мнение.

Челестини сейчас… Вот эти его все революционные дела в команде… А если они займут пятое или шестое место?! То он поедет домой – в Швейцарию. Все переходы – это риск», – сказал Орлов.