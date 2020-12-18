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  • Sport24: Кокорин склоняется к уходу из «Спартака», им интересуется клуб РПЛ

Sport24: Кокорин склоняется к уходу из «Спартака», им интересуется клуб РПЛ

18 декабря 2020, 18:33
40

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассматривает вариант со сменой команды.

По информации Sport24, форвардом интересуется неназванный клуб РПЛ. Сам 29-летний футболист склоняется к уходу, но пока не принял окончательное решение.

Кокорин может остаться в «Спартаке», если новый главный тренер будет рассчитывать на него. С Доменико Тедеско он работать не хочет.

  • Летом игрок заключил с москвичами контракт по схеме «3+1».
  • В активе Кокорина два гола и два ассиста в десяти матчах текущего сезона.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр Тедеско Доменико
Комментарии (40)
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derrik2000
1608306157
"Кокорин может остаться в «Спартаке», если новый главный тренер будет рассчитывать на него. С Доменико Тедеско он работать не хочет." Вот оно в чём дело-то оказывается: конфликт с тедескиным! А нам всё лапшу на уши вешали, что у Кокошки, мол, непонятные травмы... Посмотрим, что собой будет представлять новый ГТ Спартака и найдут ли они с Кокошкой общий язык. То, что тедескин заставлял Кокошку играть не на своей позиции - об этом только ленивый да слепой не знает.
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paracetamol
1608306897
От Тардески все разбегутся, даже Кокорин!
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Валерий2705
1608307562
Химммкиииии))))интересно, что ему сделал тетеска? То что Соболев и Ларсон в куда более лучшей форме и гораздо полезнее, могут не видеть только сам Кокорин и его отчим. А вообще надо было в Сочи оставаться, предлагали полноценный контракт. Но понтов то с папаней дохрена, решили повыё..... Итог, "молодой и перспективный" п.р.о.с.р.а.л ещё один год.
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JTherry
1608310621
Кока верен себе: забил болт на тренировки до 31 января, и уехал отдыхать на Мальдивы...
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maior-60
1608311039
По-моему Кокорин на футбол забил полностью и окончательно. Нахрена этот пассажир нам нужен?
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Нуф-Нуф
1608311322
Чем скорей, тем лучше!
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oyabun
1608313867
Таких гнилых футболеров надо пожизненно дисквалифицировать, чтобы не позорили свою профессию и не подавали ненужный пример молодым. А потом удивляемся, почему цвета сборной защищать некому.
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Федорыч-НН
1608313951
Кто его возьмет? Кому он нужен с такой игрой?
Ответить
NewLife
1608314389
Придайте ему ускорение !!
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VVM1964
1608314820
Вот этого кадра я бы ни на минуту не задерживал .
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