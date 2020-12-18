Sport24: Кокорин склоняется к уходу из «Спартака», им интересуется клуб РПЛ

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассматривает вариант со сменой команды.

По информации Sport24, форвардом интересуется неназванный клуб РПЛ. Сам 29-летний футболист склоняется к уходу, но пока не принял окончательное решение.

Кокорин может остаться в «Спартаке», если новый главный тренер будет рассчитывать на него. С Доменико Тедеско он работать не хочет.