Sport24: Кокорин склоняется к уходу из «Спартака», им интересуется клуб РПЛ

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассматривает вариант со сменой команды.
По информации Sport24, форвардом интересуется неназванный клуб РПЛ. Сам 29-летний футболист склоняется к уходу, но пока не принял окончательное решение.
Кокорин может остаться в «Спартаке», если новый главный тренер будет рассчитывать на него. С Доменико Тедеско он работать не хочет.
- Летом игрок заключил с москвичами контракт по схеме «3+1».
- В активе Кокорина два гола и два ассиста в десяти матчах текущего сезона.
Источник: Sport24