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    Sport24: Кокорин склоняется к уходу из «Спартака», им интересуется клуб РПЛ

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассматривает вариант со сменой команды.

    По информации Sport24, форвардом интересуется неназванный клуб РПЛ. Сам 29-летний футболист склоняется к уходу, но пока не принял окончательное решение.

    Кокорин может остаться в «Спартаке», если новый главный тренер будет рассчитывать на него. С Доменико Тедеско он работать не хочет.

    • Летом игрок заключил с москвичами контракт по схеме «3+1».
    • В активе Кокорина два гола и два ассиста в десяти матчах текущего сезона.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:33
    Комментарии48
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      Рейтинг: +6140

      Владислав Vlad 16 минут назад

      Вот будет смешно, если его Зенит купит лямов за 10-ть.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4155

      polt 1 час назад

      Кокорин просто заделался интриганом и мажором, толку от него, как от футболиста, уже не будет ни в каком клубе. Конченный человек.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -48

      Nariman27 > polt 1 час назад

      да нет в бомжатне он играть будет как истинный БОМЖ

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9703

      paracetamol 1 час назад

      Надеюсь, не Зенит. Хотя дураки еще у нас не перевелись...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      lxoex3848 1 час назад

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      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3121

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Может уверенно играть за новый клуб в фифу или кс удалённо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +41413

      MaxRnD 2 часа назад

      Этот дорогостоящий и ленивый балласт вряд ли кому-то будет нужен

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +170

      alarm2 2 часа назад

      локо или днина.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: -1267

      Бoрат > alarm2 1 час назад

      Сучи более реальный вариант . Гыгыгы .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3994

      Cleaner 2 часа назад

      Кокорин будет играть за этот клуб РПЛ удаленно. Прямо с МАЛЬДИВ! Эх, Спартак, ну и КУПИЛИ вы игрока!!!...)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +202

      Predator_utm > Cleaner 1 час назад

      Цену покупки можно уточнить!?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19476

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Огромных успехов неназванному клубу РПЛ с Кокориным на лавке.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +612

      Taps 2 часа назад

      Гнилой человечек, хреновый футболистишка ...

      1
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