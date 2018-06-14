«Лацио» получит от «Вест Хэма» 30 миллионов за переход Фелипе Андерсона

В ближайшее время может быть объявлен трансфер полузащитника «Лацио» Фелипе Андерсона в «Вест Хэм», сообщает Sky Sports.

Британскому клубу этот переход обойдется в 30 миллионов евро. Итальянская сторона может еще получить 20 процентов от последующей продажи игрока. Ранее сообщалось, что трансфер оценивается в 50 миллионов.

Переговоры продолжаются. На днях спортивный директор «Лацио» отправится в Англию, где будет проведена финальная встреча сторон для завершения переговоров.

В минувшем сезоне Андерсон провел в составе римлян 32 матча во всех турнирах, забив в них восемь голов и отдав 10 результативных передач.