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    Серия А. «Лацио» на последних минутах забил два мяча и выиграл «Торино»

    В рамках 28-го тура Серии А «Лацио» на своем поле обыграл «Торино». На гол Чиро Иммобиле на 56-й минуте игры ответил экс-игрок «Москвы» Макси Лопес на 72-й. На последних минутах встречи римляне забили дважды. Сначала точным ударом отметился Бальде Диао Кейта на 87-й минуте, а затем Фелипе Андерсон вписал свою фамилию в протокол игры.

    Таким образом, «Лацио» поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино» расположился на 10-й строчке.

    Италия. Серия А. 28-й тур

    Лацио – Торино – 3:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Иммобиле, 56; 1:1 – Лопес, 72; 2:1 – Кейта, 87; 3:1 – Андерсон, 90.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2017 00:43
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