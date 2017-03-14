Серия А. «Лацио» на последних минутах забил два мяча и выиграл «Торино»

В рамках 28-го тура Серии А «Лацио» на своем поле обыграл «Торино». На гол Чиро Иммобиле на 56-й минуте игры ответил экс-игрок «Москвы» Макси Лопес на 72-й. На последних минутах встречи римляне забили дважды. Сначала точным ударом отметился Бальде Диао Кейта на 87-й минуте, а затем Фелипе Андерсон вписал свою фамилию в протокол игры.
Таким образом, «Лацио» поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино» расположился на 10-й строчке.
Италия. Серия А. 28-й тур
Голы: 1:0 – Иммобиле, 56; 1:1 – Лопес, 72; 2:1 – Кейта, 87; 3:1 – Андерсон, 90.
Источник: Бомбардир.ру