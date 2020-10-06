«Порту» взял в аренду Фелипе Андерсона, Сарра и Груйича

«Порту» объявил о переходе трех футболистов.
Команду пополнили полузащитник «Вест Хэма» Фелипе Андерсон, защитник «Челси» Маланг Сарр и хавбек «Ливерпуля» Марко Груйич. Всех троих игроков португальцы взяли в аренду.
- Фелипе Андерсон выходил на поле в двух матчах текущего сезона АПЛ.
- Сарр перешел в «Челси» этим летом из «Ниццы».
- Два последних сезона Груйич провел в аренде в «Герте».
Quantos merece o mais recente Dragão?#FCPorto #NaçãoPorto #BemvindoSarr pic.twitter.com/SzSCplU8A0— FC Porto (@FCPorto) October 6, 2020