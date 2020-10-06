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    «Порту» взял в аренду Фелипе Андерсона, Сарра и Груйича

    «Порту» объявил о переходе трех футболистов.

    Команду пополнили полузащитник «Вест Хэма» Фелипе Андерсон, защитник «Челси» Маланг Сарр и хавбек «Ливерпуля» Марко Груйич. Всех троих игроков португальцы взяли в аренду.

    • Фелипе Андерсон выходил на поле в двух матчах текущего сезона АПЛ.
    • Сарр перешел в «Челси» этим летом из «Ниццы».
    • Два последних сезона Груйич провел в аренде в «Герте».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Порту»

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