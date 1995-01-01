Шнобель не нёс бы всякий раз различную ПУРГУ , если бы действовал закон о фейковых новостях.
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин близок к переходу «Фиорентину».
По информации комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна, стороны находятся в продвинутой стадии переговоров и уже договорились о сумме трансфера. «Фиорентина» заплатит за российского форварда 5 миллионов евро.
Итальянскому клубу осталось согласовать детали личного контракта Кокорина. 29-летнему футболисту предложили зарплату в размере 1,7 миллиона евро. В «Спартаке» россиянин зарабатывает 3 миллиона в год.
«Фиорентина» ждет ответа от Кокорина в течение 24 часов. Если его не последует, клуб переключится на вингера «Вест Хэма» Фелипе Андерсона.
- Ранее сообщалось, что россиянин – главная трансферная цель «Фиорентины».
- В этом сезоне форвард забил два гола, оба – с пенальти.
- «Фиорентина» идет на 14-м месте в Серии А.
В «Спартаке» подтвердили переговоры по трансферу Кокорина в «Фиорентину»