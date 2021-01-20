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  • Арустамян: «Спартак» и «Фиорентина» договорились о трансфере Кокорина за 5 миллионов

Арустамян: «Спартак» и «Фиорентина» договорились о трансфере Кокорина за 5 миллионов

20 января 2021, 13:29
41

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин близок к переходу «Фиорентину».

По информации комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна, стороны находятся в продвинутой стадии переговоров и уже договорились о сумме трансфера. «Фиорентина» заплатит за российского форварда 5 миллионов евро.

Итальянскому клубу осталось согласовать детали личного контракта Кокорина. 29-летнему футболисту предложили зарплату в размере 1,7 миллиона евро. В «Спартаке» россиянин зарабатывает 3 миллиона в год.

«Фиорентина» ждет ответа от Кокорина в течение 24 часов. Если его не последует, клуб переключится на вингера «Вест Хэма» Фелипе Андерсона.

  • Ранее сообщалось, что россиянин – главная трансферная цель «Фиорентины».
  • В этом сезоне форвард забил два гола, оба – с пенальти.
  • «Фиорентина» идет на 14-м месте в Серии А.

В «Спартаке» подтвердили переговоры по трансферу Кокорина в «Фиорентину»

Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина Спартак Вест Хэм Кокорин Александр Андерсон Фелипе
Комментарии (41)
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_Marqella_
1611139254
и зачем ему переходить в фиорентину??
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derrik2000
1611139812
Неужто "в ноль" уйдут в дебете-кредите с его приобретением и даже немножко наварятся?
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VVM1964
1611139901
Держу пальцы крестиком !!! )))
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Боцман59rus
1611141425
Ещё один, горе- инсайдер Шнобель. Таких слушать, себя не уважать
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"supermax"
1611142072
странный выбор фиорентины, если это правда
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JTherry
1611142530
Манчини и Капелло устали вешать лапшу на уши, что Кокорин – топовый игрок... с таким уровнем продвижения в Италию можно продать даже дзюпу... но в "Фио" не самые нежные болельщики, могут и говном дом закидать, если там будет штамповать только пенали, они там еще помнят времена Баджо и Батистуты, от сравнений никуда не деться...
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SLADE2020
1611142552
Совсем плохи дела в Фиорентине. Но для нас новость замечательная. Ура! Дай то боже, чтобы правдой было.
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plehanov6
1611143497
Да Кокора, всю свою сознательную жизнь, был мажором, любившим халявные деньги!!! Ни куда, если не дадут больше, он от " Спартаковской" халявы не уйдет! Зачем?! Три ляма капают, играть - не надо! Живи и наслаждайся! Спасибо "уфе"!
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zigbert
1611144966
Согласится ли Александр? Вот в чем вопрос.
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oyabun
1611145127
Только бы срослось! Забирайте, если правда! )
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