Арустамян: «Спартак» и «Фиорентина» договорились о трансфере Кокорина за 5 миллионов

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин близок к переходу «Фиорентину».

По информации комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна, стороны находятся в продвинутой стадии переговоров и уже договорились о сумме трансфера. «Фиорентина» заплатит за российского форварда 5 миллионов евро.

Итальянскому клубу осталось согласовать детали личного контракта Кокорина. 29-летнему футболисту предложили зарплату в размере 1,7 миллиона евро. В «Спартаке» россиянин зарабатывает 3 миллиона в год.

«Фиорентина» ждет ответа от Кокорина в течение 24 часов. Если его не последует, клуб переключится на вингера «Вест Хэма» Фелипе Андерсона.

Ранее сообщалось, что россиянин – главная трансферная цель «Фиорентины».

В этом сезоне форвард забил два гола, оба – с пенальти.

«Фиорентина» идет на 14-м месте в Серии А.

В «Спартаке» подтвердили переговоры по трансферу Кокорина в «Фиорентину»