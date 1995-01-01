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    Арустамян: «Спартак» и «Фиорентина» договорились о трансфере Кокорина за 5 миллионов

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин близок к переходу «Фиорентину».

    По информации комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна, стороны находятся в продвинутой стадии переговоров и уже договорились о сумме трансфера. «Фиорентина» заплатит за российского форварда 5 миллионов евро.

    Итальянскому клубу осталось согласовать детали личного контракта Кокорина. 29-летнему футболисту предложили зарплату в размере 1,7 миллиона евро. В «Спартаке» россиянин зарабатывает 3 миллиона в год.

    «Фиорентина» ждет ответа от Кокорина в течение 24 часов. Если его не последует, клуб переключится на вингера «Вест Хэма» Фелипе Андерсона.

    • Ранее сообщалось, что россиянин – главная трансферная цель «Фиорентины».
    • В этом сезоне форвард забил два гола, оба – с пенальти.
    • «Фиорентина» идет на 14-м месте в Серии А.

    В «Спартаке» подтвердили переговоры по трансферу Кокорина в «Фиорентину»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 13:29
    Комментарии37
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      Рейтинг: +1020

      нейтральныйкакникто 7 минут назад

      Шнобель не нёс бы всякий раз различную ПУРГУ , если бы действовал закон о фейковых новостях.

      0
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      Рейтинг: +26305

      oyabun 14 минут назад

      Только бы срослось! Забирайте, если правда! )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82108

      zigbert 17 минут назад

      Согласится ли Александр? Вот в чем вопрос.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10878

      JTherry > zigbert 9 минут назад

      предложение уже озвучено - 3-летний контракт при ЗП в 1,7 лимонов евро))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6287

      Alekxei Z. 34 минуты назад

      Это ж каким надо быть дебилом , чтобы трёху отвалить ?
      Умом это не понять.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +586

      plehanov6 41 минуту назад

      Да Кокора, всю свою сознательную жизнь, был мажором, любившим халявные деньги!!! Ни куда, если не дадут больше, он от " Спартаковской" халявы не уйдет! Зачем?! Три ляма капают, играть - не надо! Живи и наслаждайся! Спасибо "уфе"!

      4
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      Рейтинг: +4492

      BarStep 42 минуты назад

      Нормуль всё.., идем по наклонной))

      0
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      Рейтинг: +21

      SLADE2020 57 минут назад

      Совсем плохи дела в Фиорентине. Но для нас новость замечательная. Ура! Дай то боже, чтобы правдой было.

      2
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      Рейтинг: +10878

      JTherry 57 минут назад

      Манчини и Капелло устали вешать лапшу на уши, что Кокорин – топовый игрок... с таким уровнем продвижения в Италию можно продать даже дзюпу... но в "Фио" не самые нежные болельщики, могут и говном дом закидать, если там будет штамповать только пенали, они там еще помнят времена Баджо и Батистуты, от сравнений никуда не деться...

      4
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      Рейтинг: +2716

      Из Твери Леха 59 минут назад

      последний шанс в карьере Кокоши что-то поменять и вылезти из этого болота срамного.

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      Рейтинг: +44547

      portero 1 час назад

      Без него его женили...
      Сомневаюсь что Кока пойдёт на иакое снижение зарплаты, если только косяков опять не наделал и им в случае отказа дадут ход...

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