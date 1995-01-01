«Реал» может купить у «Вест Хэма» Андерсона, если «Челси» откажется продавать Азара

Полузащитник «Вест Хэма» Фелипе Андерсон находится в сфере интересов «Реала».

Мадридцы постараются приобрести бразильца, если им не удастся заполучить хавбека «Челси» Эдена Азара.

Ранее сообщалось, что лондонцы не хотят продавать бельгийца летом, несмотря на истекающий через год контракт. Причина – запрет на приобретение новых футболистов в течение двух ближайших трансферных коно, наложенных на клуб ФИФА.

Предполагается, что Андерсон обойдется «Реалу» примерно в 65 миллионов фунтов стерлингов.