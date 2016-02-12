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    Серия А. «Лацио» разгромил «Верону»

    В матче 25-го тура чемпионата Италии «Лацио« с крупным счетом обыграл «Верону«. В самой концовке первого тайма отличился форвард «Лацио» Алессандро Матри. Во второй половине голы в ворота гостей забивали Стефано Маури, Фелипе Андерсон, Бальде Кейта и Антонио Кандрева. У веронцев отличились Леандро Греко и Лука Тони.

    Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур

    Лацио (Рим) – Верона (Генуя) – 5:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Матри, 45; 2:0 – Маури, 50; 3:0 – Андерсон, 69; 3:1 – Греко, 72; 3:2 – Тони, 79; 4:2 – Кейта, 82; 5:2 – Кандрева, 90 (с пенальти)

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.02.2016 00:43
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