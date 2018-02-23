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    Паредес и Иванович вошли в символическую сборную недели в Лиге Европы 

    УЕФА представил символическую сборную недели в Лиге Европы.

    В нее вошли два игрока «Зенита» Бранислав Иванович и Леандро Паредес, которые приняли участие в ответном матче 1/16 финала турнира против «Селтика» (3:0).

    Также в сборную вошли Антони Лопеш («Лион»), Баштуш («Лацио»), Лукаш Гейда («Виктория»), Михалис Бакакис (АЕК), Марин Томасов («Астана»), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Фелипе Андерсон («Лацио»), Чиро Иммобиле («Лацио») и Моанес Дабур («Зальцбург»).

    Источник: УЕФА

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    23.02.2018 13:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 23 февраля 2018, 19:58

      да пофиг кто вошел , главное пройти дальше..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 23 февраля 2018, 18:38

      Паредес-то за что?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 23 февраля 2018, 14:55

      Ивыныч точно по делу . Что касается Паредеса - это не так однозначно !

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 февраля 2018, 14:30

      Поздравления питерцам!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 23 февраля 2018, 13:57

      Иваныч был хорош. Поздравляю кстати с днюхой...

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 февраля 2018, 13:24

      Кузю бы еще!

      3
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