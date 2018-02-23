Паредес и Иванович вошли в символическую сборную недели в Лиге Европы 

УЕФА представил символическую сборную недели в Лиге Европы.

В нее вошли два игрока «Зенита» Бранислав Иванович и Леандро Паредес, которые приняли участие в ответном матче 1/16 финала турнира против «Селтика» (3:0).

Также в сборную вошли Антони Лопеш («Лион»), Баштуш («Лацио»), Лукаш Гейда («Виктория»), Михалис Бакакис (АЕК), Марин Томасов («Астана»), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Фелипе Андерсон («Лацио»), Чиро Иммобиле («Лацио») и Моанес Дабур («Зальцбург»).