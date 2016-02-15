«Лацио» ответил отказом на 50-миллионное предложение по Андерсону

"Лацио" не собирается отпускать хавбека Фелипе Андерсона, несмотря на наличие весьма солидного предложения. Об этом заявил спортивный директор римлян Игли Таре.

"Вполне вероятно, что мы ошиблись, решив сохранить игрока. Мы не приняли 50-миллионное предложение по Андерсону, потому что мы сильно хотим придать постоянства "Лацио", – сказал Таре.

По информации СМИ, на Андерсона претендует "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне 22-летний игрок сыграл 33 поединка, отметившись семью голами и тремя результативными передачами.