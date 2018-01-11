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    «Наполи» может купить Деулофеу у «Барселоны»

    Представители «Наполи» встретились с Хинесом Карвахалем, агентом полузащитника «Барселоны» Жераром Деулофеу. Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцо.

    По данным итальянца, переговоры могут привести к переходу игрока за 15-16 миллионов евро. На 23-летнего испанца также претендует «Интер».

    Источник отметил, что приоритетным вариантом для неаполитанцев остается Симоне Верди, выступающий за «Болонью».

    В текущем сезоне Деулофеу принял участие в 16-ти матчах всех соревнований, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи.

    Воспитанник сине-гранатовых вернулся в клуб в июле 2017 года после аренды в «Эвертоне». Ранее был арендован «Миланом» и «Севильей». Портал Transfermarkt оценивает его в 14 миллионов.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    11.01.2018 16:13
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