Вальверде: «У Деулофеу были шансы доказать состоятельность в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о причинах перехода Жерара Деулофеу в «Уотфорд». Напомним, что сделка была совершена по договору аренды.

«Такое случается в жизни. Деулофеу горел желанием играть за «Барселону», когда переходил в наш клуб. И у него были шансы на то, чтобы доказать свою состоятельность. Не получилось так, как хотелось ему, и мы решили, что для него будет лучше иметь большую игровую практику.

Мы сделали упор на том, что летом состоится чемпионат мира-2018, и он может быть приглашен в сборную Испании. Сам же я доволен его работой в команде», – заявил Вальверде.

В текущем сезоне Деулофеу сыграл 10 матчей в Примере, в которых забил один гол.