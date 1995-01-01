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    Серия А. Дубль экс-игрока «Барселоны» Деулофеу помог «Удинезе» крупно победить на выезде «Кальяри»

    «Удинезе» разгромил на чужом поле «Кальяри». Дубль у бывшего игрока «Барселоны», «Эвертона» и других клубов Жерара Деулофеу.

    «Кальяри» с 66-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Рэзвана Марина. Его команда идет в зоне вылета, следующий соперник – «Ювентус».

    У «Удинезе» весь матч отыграл бывший защитник ЦСКА Бекао. Его команда занимает 14-е место.

    Италия. Серия А. 18-й тур

    Кальяри – Удинезе – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Макенго, 4; 0:2 – Деулофеу, 45; 0:3 – Молина, 50; 0:4 – Деулофеу, 69.

    Удаления: Марин, 66 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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