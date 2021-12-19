Серия А. Дубль экс-игрока «Барселоны» Деулофеу помог «Удинезе» крупно победить на выезде «Кальяри»

«Удинезе» разгромил на чужом поле «Кальяри». Дубль у бывшего игрока «Барселоны», «Эвертона» и других клубов Жерара Деулофеу.

«Кальяри» с 66-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Рэзвана Марина. Его команда идет в зоне вылета, следующий соперник – «Ювентус».

У «Удинезе» весь матч отыграл бывший защитник ЦСКА Бекао. Его команда занимает 14-е место.

Италия. Серия А. 18-й тур

Кальяри – Удинезе – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Макенго, 4; 0:2 – Деулофеу, 45; 0:3 – Молина, 50; 0:4 – Деулофеу, 69.

Удаления: Марин, 66 (вторая ж.к.) – нет.

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