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Кальяри - Удинезе

18.12.2021, Суббота, 22:45 мск Италия. Серия А, 18 тур Кальяри - Удинезе
Италия. Серия А (2020/2021)
32 тур
21 апреля, среда 21:45 Удинезе 0:1 Кальяри
13 тур
20 декабря, воскресенье 17:00 Кальяри 1:1 Удинезе
Италия. Серия А (2019/2020)
36 тур
26 июля, воскресенье 20:30 Кальяри 0:1 Удинезе
17 тур
21 декабря, суббота 17:00 Удинезе 2:1 Кальяри
Италия. Серия А (2018/2019)
38 тур
26 мая, воскресенье 21:30 Кальяри 1:2 Удинезе
19 тур
29 декабря, суббота 17:00 Удинезе 2:0 Кальяри
Италия. Серия А (2017/2018)
32 тур
14 апреля, суббота 16:00 Кальяри 2:1 Удинезе
13 тур
19 ноября, воскресенье 17:00 Удинезе 0:1 Кальяри
Италия. Серия А (2016/2017)
33 тур
23 апреля, воскресенье 16:00 Удинезе 2:1 Кальяри
14 тур
27 ноября, воскресенье 17:00 Кальяри 2:1 Удинезе
Италия. Серия А (2014/2015)
38 тур
31 мая, воскресенье 19:00 Кальяри 4:3 Удинезе
19 тур
18 января, воскресенье 17:00 Удинезе 2:2 Кальяри
Италия. Серия А (2013/2014)
26 тур
2 марта, воскресенье 15:30 Кальяри 3:0 Удинезе
7 тур
6 октября, воскресенье 17:00 Удинезе 2:0 Кальяри
Италия. Серия А (2012/2013)
34 тур
27 апреля, суббота 20:00 Кальяри 0:1 Удинезе
15 тур
2 декабря, воскресенье 18:00 Удинезе 4:1 Кальяри
Италия. Серия А (2011/2012)
24 тур
19 февраля, воскресенье 23:45 Удинезе 0:0 Кальяри
5 тур
25 сентября, воскресенье 17:00 Кальяри 0:0 Удинезе
Италия. Серия А (2010/2011)
29 тур
13 марта, воскресенье 17:00 Кальяри 0:4 Удинезе
10 тур
7 ноября, воскресенье 17:00 Удинезе 1:1 Кальяри
Италия. Серия А (2009/2010)
36 тур
2 мая, воскресенье 17:00 Кальяри 2:2 Удинезе
17 тур
24 февраля, среда 20:30 Удинезе 2:1 Кальяри
Италия. Серия А (2008/2009)
38 тур
31 мая, воскресенье 17:00 Удинезе 6:2 Кальяри
19 тур
18 января, воскресенье 17:00 Кальяри 2:0 Удинезе
Италия. Серия А (2007/2008)
37 тур
11 мая, воскресенье 17:00 Удинезе 0:2 Кальяри
18 тур
13 января, воскресенье 17:00 Кальяри 0:1 Удинезе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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