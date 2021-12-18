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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Удинезе
Кальяри - Удинезе: обзор матча 18 декабря 2021
Кальяри
18.12.2021, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 4
Завершен
Удинезе
4'
Ж. Макенго
45'
Ж. Деулофеу
50'
Н. Молина
69'
Ж. Деулофеу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Удинезе
87'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Бету
84'
Желтая карточка
Р. Бекао
81'
Замена
Б. Соппи
️️️️
Н. Молина
81'
Замена
М. Зеегелар
️️️️
И. Удогие
75'
Замена
И. Пуссетто
️️️️
Ж. Деулофеу
75'
Замена
М. Яяло
️️️️
Т. Арслан
Желтая карточка
Р. Белланова
71'
70'
Желтая карточка
Ж. Деулофеу
Замена
А. Дейола
️️️️
Л. Паволетти
70'
Замена
Г. Цаппа
️️️️
Л. Чеппителли
70'
69'
ГОЛ! 0:4!
Ж. Деулофеу
Пас отдал
Ж. Макенго
Вторая желтая
Р. Марин
66'
50'
ГОЛ! 0:3!
Н. Молина
Пас отдал
Т. Арслан
Замена
Х. Ликояннис
️️️️
Дальберт
46'
Замена
М. Касерес
️️️️
А. Карбони
46'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Н. Нандес
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Деулофеу
Желтая карточка
Дальберт
43'
Желтая карточка
Р. Марин
40'
4'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Макенго
Пас отдал
И. Удогие
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
15
Уолес
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
23
Бету
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
24
Паоло Фараго
ПЗ
28
Кристиан Олива
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Удинезе
65
Маттео Карнелос
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
3-2-3-2
28
Краньо
23
Чеппителли
44
Карбони
2
Годин
29
Дальберт
16
Белланова
33
Грасси
18
Марин
8
Нандес
9
Жоао Педро
30
Паволетти
3-3-2-2
16
Сильвестри
50
Бекао
17
Нуйтинк
33
Самир
20
Молина
15
Уолес
13
Удогие
30
Арслан
17
Макенго
10
Деулофеу
23
Бету
29
Дальберт
22
Ликояннис
22
Ликояннис
29
Дальберт
44
Карбони
4
Касерес
4
Касерес
44
Карбони
23
Чеппителли
4
Цаппа
4
Цаппа
23
Чеппителли
30
Паволетти
14
Дейола
14
Дейола
30
Паволетти
8
Нандес
17
Кейта
17
Кейта
8
Нандес
13
Удогие
4
Зеегелар
4
Зеегелар
13
Удогие
20
Молина
2
Соппи
2
Соппи
20
Молина
30
Арслан
18
Яяло
18
Яяло
30
Арслан
23
Бету
10
Самарджич
10
Самарджич
23
Бету
10
Деулофеу
23
Пуссетто
23
Пуссетто
10
Деулофеу
Остались в запасе
Кальяри
Удинезе
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ПЗ
28
Кристиан Олива
ОП
26
Гастон Перейро
АП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
65
Маттео Карнелос
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ПЗ
28
Кристиан Олива
ОП
26
Гастон Перейро
АП
Остались в запасе
65
Маттео Карнелос
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Кальяри - Удинезе
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
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