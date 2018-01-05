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    «Рома» поспорит с «Интером» за Деулофеу

    «Рома» включилась в борьбу за полузащитника «Барселоны» Жерара Деулофеу. Об этом сообщил испанский ресурс Sport.

    По информации источника, римский клуб уже сделал предложение 23-летнему испанцу. Ранее сообщалось об интересе к Деулофеу со стороны «Интера».

    Хавбек является воспитанником сине-гранатовых и изначально выступал за главную команду клуба с 2011 по 2015 год. В сезоне-2013/14 футболиста арендовал «Эвертон», после чего выкупил в 2015. Вторую половину минувшего сезона Деулофеу провел в «Милане» на правах аренды.

    Возвращение испанца из ливерпульского клуба обошлось «Барселоне» в 12 миллионов евро.

    В текущем сезоне игрок забил два гола и отдал три результативные передачи в 12-ти встречах всех соревнований.

    Источник: Sport.es

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    05.01.2018 15:10
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