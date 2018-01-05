«Рома» поспорит с «Интером» за Деулофеу

«Рома» включилась в борьбу за полузащитника «Барселоны» Жерара Деулофеу. Об этом сообщил испанский ресурс Sport.

По информации источника, римский клуб уже сделал предложение 23-летнему испанцу. Ранее сообщалось об интересе к Деулофеу со стороны «Интера».

Хавбек является воспитанником сине-гранатовых и изначально выступал за главную команду клуба с 2011 по 2015 год. В сезоне-2013/14 футболиста арендовал «Эвертон», после чего выкупил в 2015. Вторую половину минувшего сезона Деулофеу провел в «Милане» на правах аренды.

Возвращение испанца из ливерпульского клуба обошлось «Барселоне» в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне игрок забил два гола и отдал три результативные передачи в 12-ти встречах всех соревнований.