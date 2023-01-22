Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Испания. Кубок 2017/2018 Испания. Примера 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Суперкубок Испании 2017 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Испания. Примера 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Испания. Примера 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Чемпионат Европы U-19 2012 Испания. Примера 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012