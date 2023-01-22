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Жерар Деулофеу
Статистика
Жерар Деулофеу - статистика
Завершил карьеру
13 марта 1994 (32)
#10 | Нападающий
179 см
Испания
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Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2019/2020
Англия. Кубок 2018/2019
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Премьер-лига 2018/2019
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Суперкубок Испании 2017
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Чемпионат Европы U-19 2012
Испания. Примера 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Удинезе
16
2
6
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 19 тур
Сампдория
0 : 1
22.01.2023
Удинезе
77' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
3 : 2
12.11.2022
Удинезе
1' - 26'
Италия. Серия А, 14 тур
Специя
1 : 1
08.11.2022
Удинезе
1' - 60'
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1 : 1
04.11.2022
Лечче
1' - 90'
37'
Италия. Серия А, 12 тур
Кремонезе
0 : 0
30.10.2022
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Удинезе
1 : 2
23.10.2022
Торино
1' - 90'
26'
79'
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
0 : 0
16.10.2022
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Удинезе
2 : 2
09.10.2022
Аталанта
1' - 90'
67'
Италия. Серия А, 8 тур
Верона
1 : 2
03.10.2022
Удинезе
1' - 81'
70'
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
3 : 1
18.09.2022
Интер
1' - 90'
84, 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Сассуоло
1 : 3
11.09.2022
Удинезе
1' - 81'
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
4 : 0
04.09.2022
Рома
1' - 90'
56'
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
1 : 0
31.08.2022
Фиорентина
1' - 90'
17'
Италия. Серия А, 3 тур
Монца
1 : 2
26.08.2022
Удинезе
1' - 68'
Италия. Серия А, 2 тур
Удинезе
0 : 0
20.08.2022
Салернитана
1' - 80'
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
4 : 2
13.08.2022
Удинезе
1' - 90'
2'
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