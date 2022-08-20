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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Салернитана
Удинезе - Салернитана: обзор матча 20 августа 2022
Удинезе
20.08.2022, суббота, 19:30
Италия. Серия А, 2 тур
0 : 0
Завершен
Салернитана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Салернитана
90'
Замена
Д. Валенсия
️️️️
А. Кандрева
Замена
Т. Арслан
️️️️
Ж. Деулофеу
80'
74'
Желтая карточка
Н. Гьембер
Замена
Бету
️️️️
И. Саксесс
68'
66'
Желтая карточка
Д. Бронн
49'
Желтая карточка
Д. Брадарич
Замена
З. Ловрич
️️️️
Ж. Макенго
46'
46'
Замена
Д. Брадарич
️️️️
И. Радованович
46'
Замена
Б. Диа
️️️️
Э. Ботхейм
Красная карточка
Н. Перес
45'
+3
Желтая карточка
Уолес
45'
+1
35'
Желтая карточка
Ф. Бонаццоли
Желтая карточка
Ж. Макенго
29'
Замена
Б. Нуйтинк
️️️️
Я. Бийол
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
15
Уолес
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
18
Джулио Маджоре
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
20
Мартин Палумбо
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
20
Симоне Пафунди
АП
90
Илия Несторовски
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Салернитана
72
Андреа Соррентино
ВР
1
Алессандро Микаи
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
30
Диего Валенсия
ЦФ
12
Юлиан Кристофферсен
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Сильвестри
50
Бекао
15
Бийол
18
Перес
25
Масина
15
Уолес
13
Удогие
17
Макенго
37
Перейра
10
Деулофеу
90
Саксесс
4-1-3-2
55
Сепе
2
Маццокки
23
Гьембер
17
Фасио
6
Бронн
16
Радованович
87
Кандрева
52
Вилена
18
Маджоре
90
Бонаццоли
22
Ботхейм
15
Бийол
17
Нуйтинк
17
Нуйтинк
15
Бийол
17
Макенго
4
Ловрич
4
Ловрич
17
Макенго
10
Деулофеу
30
Арслан
30
Арслан
10
Деулофеу
90
Саксесс
23
Бету
23
Бету
90
Саксесс
16
Радованович
6
Брадарич
6
Брадарич
16
Радованович
87
Кандрева
30
Валенсия
30
Валенсия
87
Кандрева
22
Ботхейм
22
Диа
22
Диа
22
Ботхейм
Остались в запасе
Удинезе
Салернитана
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
20
Мартин Палумбо
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
20
Симоне Пафунди
АП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
72
Андреа Соррентино
ВР
1
Алессандро Микаи
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
12
Юлиан Кристофферсен
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
20
Мартин Палумбо
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
20
Симоне Пафунди
АП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Остались в запасе
72
Андреа Соррентино
ВР
1
Алессандро Микаи
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
12
Юлиан Кристофферсен
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Удинезе - Салернитана
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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