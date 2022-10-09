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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Аталанта
Удинезе - Аталанта: обзор матча 09 октября 2022
Удинезе
09.10.2022, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 2
Завершен
Аталанта
67'
Ж. Деулофеу
78'
Н. Перес
36'
А. Лукман
56'
Л. Муриэль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Аталанта
90'
+1
Желтая карточка
Х. Хатебур
Замена
К. Эхизибуе
️️️️
Р. Перейра
87'
87'
Замена
М. Руджери
️️️️
Д. Скальвини
79'
Замена
Б. Соппи
️️️️
Й. Меле
79'
Замена
Эдерсон
️️️️
М. Пашалич
ГОЛ! 2:2!
Н. Перес
Пас отдал
Р. Перейра
78'
Желтая карточка
Э. Эбосс
70'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Деулофеу
67'
65'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
Л. Муриэль
65'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
А. Лукман
Замена
И. Саксесс
️️️️
Бету
64'
Замена
Т. Арслан
️️️️
З. Ловрич
59'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Ж. Макенго
59'
56'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Муриэль
37'
Желтая карточка
А. Лукман
36'
ГОЛ! 0:1!
А. Лукман
Пас отдал
Л. Муриэль
35'
Желтая карточка
М. Демирал
Желтая карточка
Я. Бийол
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
15
Уолес
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Бету
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Марио Пашалич
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
9
Вивальду
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
47
Томмазо Бертини
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
13
Эдерсон
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Сильвестри
77
Эбосс
18
Перес
15
Бийол
13
Удогие
15
Уолес
4
Ловрич
17
Макенго
37
Перейра
10
Деулофеу
23
Бету
3-4-1-2
57
Спортиелло
5
Околи
28
Демирал
42
Скальвини
21
Меле
15
де Рон
8
Коопмейнерс
33
Хатебур
8
Пашалич
10
Муриэль
11
Лукман
37
Перейра
3
Эхизибуе
3
Эхизибуе
37
Перейра
4
Ловрич
30
Арслан
30
Арслан
4
Ловрич
17
Макенго
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Макенго
23
Бету
90
Саксесс
90
Саксесс
23
Бету
42
Скальвини
13
Руджери
13
Руджери
42
Скальвини
21
Меле
2
Соппи
2
Соппи
21
Меле
8
Пашалич
13
Эдерсон
13
Эдерсон
8
Пашалич
11
Лукман
17
Малиновский
17
Малиновский
11
Лукман
10
Муриэль
19
Хойлунд
19
Хойлунд
10
Муриэль
Остались в запасе
Удинезе
Аталанта
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
9
Вивальду
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
31
Франческо Росси
ВР
47
Томмазо Бертини
ВР
13
Жереми Бога
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
9
Вивальду
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
47
Томмазо Бертини
ВР
13
Жереми Бога
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Удинезе - Аталанта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
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