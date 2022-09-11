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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Удинезе
Сассуоло - Удинезе: обзор матча 11 сентября 2022
Сассуоло
11.09.2022, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 3
Завершен
Удинезе
33'
Д. Фраттези
75'
Бету
90+1'
Л. Самарджич
90+3'
Бету
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Удинезе
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
Бету
Пас отдал
З. Ловрич
Замена
А. Альварес
️️️️
М. Энрике
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Л. Самарджич
Пас отдал
Р. Перейра
81'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Ж. Деулофеу
Замена
Р. Маркицца
️️️️
А. Пинамонти
81'
75'
ГОЛ! 1:1!
Бету
Пас отдал
Р. Перейра
Желтая карточка
М. Лопес
72'
Замена
А. Харруи
️️️️
Д. Фраттези
68'
Замена
К. Торстведт
️️️️
А. Лорьенте
68'
67'
Замена
И. Несторовски
️️️️
Уолес
67'
Замена
Бету
️️️️
И. Саксесс
63'
Желтая карточка
К. Эхизибуе
46'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Т. Арслан
46'
Замена
К. Эхизибуе
️️️️
Э. Эбосс
Замена
К. Айхан
️️️️
Г. Кирьякопулос
46'
Красная карточка
Руан
44'
ГОЛ! 1:0!
Д. Фраттези
Пас отдал
А. Лорьенте
33'
25'
Желтая карточка
Э. Эбосс
8'
Желтая карточка
Р. Бекао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
13
Рожерио
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Матеус Энрике
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
15
Уолес
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
9
Агустин Альварес
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
90
Илия Несторовски
ЦФ
23
Бету
ЦФ
3-2-3-1-1
47
Консильи
77
Кирьякопулос
4
Руан
67
Феррари
13
Рожерио
22
Тольян
7
Энрике
20
Лопес
16
Фраттези
45
Лорьенте
9
Пинамонти
4-1-2-1-2
16
Сильвестри
77
Эбосс
18
Перес
50
Бекао
13
Удогие
15
Уолес
4
Ловрич
30
Арслан
37
Перейра
90
Саксесс
10
Деулофеу
9
Пинамонти
5
Маркицца
5
Маркицца
9
Пинамонти
77
Кирьякопулос
23
Айхан
23
Айхан
77
Кирьякопулос
16
Фраттези
21
Харруи
21
Харруи
16
Фраттези
45
Лорьенте
42
Торстведт
42
Торстведт
45
Лорьенте
7
Энрике
9
Альварес
9
Альварес
7
Энрике
77
Эбосс
3
Эхизибуе
3
Эхизибуе
77
Эбосс
10
Деулофеу
17
Макенго
17
Макенго
10
Деулофеу
30
Арслан
10
Самарджич
10
Самарджич
30
Арслан
15
Уолес
90
Несторовски
90
Несторовски
15
Уолес
90
Саксесс
23
Бету
23
Бету
90
Саксесс
Остались в запасе
Сассуоло
Удинезе
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
Главный тренер
Андреа Соттиль
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
9
Жанис Антист
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Андреа Соттиль
Статистика матча Сассуоло - Удинезе
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
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