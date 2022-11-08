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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Удинезе
Специя - Удинезе: обзор матча 08 ноября 2022
Специя
08.11.2022, вторник, 20:30
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 1
Завершен
Удинезе
33'
А. Реца
43'
З. Ловрич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Удинезе
85'
Замена
И. Несторовски
️️️️
И. Саксесс
Желтая карточка
С. Бастони
84'
79'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Б. Нуйтинк
Замена
М. Эгилл Эллертссон
️️️️
А. Реца
75'
73'
Желтая карточка
Б. Нуйтинк
72'
Желтая карточка
И. Саксесс
Замена
Д. Мальдини
️️️️
Д. Верде
69'
60'
Замена
М. Яяло
️️️️
З. Ловрич
60'
Замена
Бету
️️️️
Ж. Деулофеу
Замена
С. Бастони
️️️️
А. Экдаль
57'
Замена
М. Кальдара
️️️️
Я. Кивиор
57'
46'
Замена
К. Эхизибуе
️️️️
Т. Арслан
Замена
К. Амьен-Аду
️️️️
М. Бурабиа
46'
Желтая карточка
Я. Кивиор
43'
43'
ГОЛ! 1:1!
З. Ловрич
Пас отдал
И. Саксесс
Желтая карточка
М. Бурабиа
35'
ГОЛ! 1:0!
А. Реца
Пас отдал
И. Ампаду
33'
17'
Желтая карточка
Т. Арслан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
70
М'Бала Нзола
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
15
Уолес
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Специя
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
19
Юлиус Бек
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Леандру Санка
ПВ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
90
Илия Несторовски
ЦФ
23
Бету
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Дронговски
4
Ампаду
4
Кивиор
43
Николау
13
Реца
3
Хольм
8
Экдаль
10
Бурабиа
7
Агудело
10
Верде
70
Нзола
4-1-2-1-2
16
Сильвестри
18
Перес
15
Бийол
17
Нуйтинк
77
Эбосс
15
Уолес
4
Ловрич
30
Арслан
37
Перейра
90
Саксесс
10
Деулофеу
4
Кивиор
23
Кальдара
23
Кальдара
4
Кивиор
10
Бурабиа
98
Амьен-Аду
98
Амьен-Аду
10
Бурабиа
13
Реца
77
Эллертссон
77
Эллертссон
13
Реца
8
Экдаль
10
Бастони
10
Бастони
8
Экдаль
10
Верде
70
Мальдини
70
Мальдини
10
Верде
30
Арслан
3
Эхизибуе
3
Эхизибуе
30
Арслан
4
Ловрич
18
Яяло
18
Яяло
4
Ловрич
17
Нуйтинк
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Нуйтинк
90
Саксесс
90
Несторовски
90
Несторовски
90
Саксесс
10
Деулофеу
23
Бету
23
Бету
10
Деулофеу
Остались в запасе
Специя
Удинезе
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
19
Юлиус Бек
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
19
Юлиус Бек
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Андреа Соттиль
Статистика матча Специя - Удинезе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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