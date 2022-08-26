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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Монца - Удинезе
Монца - Удинезе: обзор матча 26 августа 2022
Монца
26.08.2022, пятница, 19:30
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 2
Завершен
Удинезе
32'
А. Колпани
36'
Бету
78'
И. Удогие
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монца - Удинезе
Желтая карточка
М. Пессина
90'
+2
83'
Желтая карточка
И. Несторовски
Желтая карточка
Х. Мачин
82'
81'
Замена
Э. Эбосс
️️️️
И. Удогие
81'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Ж. Макенго
Замена
В. Антов
️️️️
С. Сенси
80'
Замена
П. Чиурриа
️️️️
С. Молина
80'
78'
ГОЛ! 1:2!
И. Удогие
Замена
Х. Мачин
️️️️
М. Валоти
70'
69'
Замена
Т. Арслан
️️️️
З. Ловрич
68'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Бету
68'
Замена
И. Несторовски
️️️️
Ж. Деулофеу
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
А. Петанья
62'
Замена
М. Пессина
️️️️
А. Колпани
61'
36'
ГОЛ! 1:1!
Бету
Пас отдал
Р. Бекао
ГОЛ! 1:0!
А. Колпани
Пас отдал
Д. Капрари
32'
Желтая карточка
Л. Калдирола
24'
23'
Желтая карточка
И. Удогие
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
79
Сальваторе Молина
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
15
Уолес
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Бету
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Монца
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
20
Мартин Палумбо
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
4-3-1-2
20
Ди Грегорио
30
Аугусто
5
Калдирола
4
Марроне
19
Биринделли
28
Колпани
8
Сенси
10
Валоти
79
Молина
37
Петанья
10
Капрари
4-1-2-1-2
16
Сильвестри
25
Масина
50
Бекао
17
Нуйтинк
13
Удогие
15
Уолес
17
Макенго
4
Ловрич
37
Перейра
10
Деулофеу
23
Бету
8
Сенси
60
Антов
60
Антов
8
Сенси
10
Валоти
16
Мачин
16
Мачин
10
Валоти
28
Колпани
32
Пессина
32
Пессина
28
Колпани
79
Молина
26
Чиурриа
26
Чиурриа
79
Молина
37
Петанья
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
37
Петанья
13
Удогие
77
Эбосс
77
Эбосс
13
Удогие
4
Ловрич
30
Арслан
30
Арслан
4
Ловрич
17
Макенго
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Макенго
23
Бету
90
Саксесс
90
Саксесс
23
Бету
10
Деулофеу
90
Несторовски
90
Несторовски
10
Деулофеу
Остались в запасе
Монца
Удинезе
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
Главный тренер
Джованни Строппа
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
44
Аксель Гессан
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
20
Мартин Палумбо
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
Главный тренер
Андреа Соттиль
Остались в запасе
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
44
Аксель Гессан
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
20
Мартин Палумбо
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
Главный тренер
Джованни Строппа
Главный тренер
Андреа Соттиль
Статистика матча Монца - Удинезе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
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