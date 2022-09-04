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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Рома
Удинезе - Рома: обзор матча 04 сентября 2022
Удинезе
04.09.2022, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
4 : 0
Завершен
Рома
5'
И. Удогие
56'
Л. Самарджич
75'
Р. Перейра
82'
З. Ловрич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Рома
Замена
К. Эхизибуе
️️️️
Р. Перейра
85'
Желтая карточка
Р. Перейра
84'
ГОЛ! 4:0!
З. Ловрич
Пас отдал
Р. Перейра
82'
81'
Замена
М. Камара
️️️️
Л. Пеллегрини
77'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Т. Абрахам
ГОЛ! 3:0!
Р. Перейра
Пас отдал
Ж. Макенго
75'
Желтая карточка
Ж. Макенго
66'
65'
Замена
Н. Залевски
️️️️
Д. Манчини
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Л. Самарджич
64'
Замена
З. Ловрич
️️️️
Т. Арслан
63'
Замена
Бету
️️️️
И. Саксесс
63'
Желтая карточка
И. Удогие
62'
ГОЛ! 2:0!
Л. Самарджич
Пас отдал
Ж. Деулофеу
56'
52'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
46'
Замена
З. Челик
️️️️
Р. Карсдорп
46'
Замена
А. Белотти
️️️️
Б. Кристанте
45'
Желтая карточка
П. Дибала
Замена
Э. Эбосс
️️️️
Я. Бийол
17'
ГОЛ! 1:0!
И. Удогие
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
15
Уолес
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Лазар Самарджич
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Удинезе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
23
Бету
ЦФ
9
Вивальду
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Матиас Винья
ЛЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Сильвестри
13
Удогие
15
Бийол
18
Перес
50
Бекао
15
Уолес
30
Арслан
10
Самарджич
37
Перейра
90
Саксесс
10
Деулофеу
3-3-1-1-2
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Ибаньес
2
Карсдорп
18
Матич
37
Спинаццола
4
Кристанте
7
Пеллегрини
21
Дибала
18
Абрахам
15
Бийол
77
Эбосс
77
Эбосс
15
Бийол
37
Перейра
3
Эхизибуе
3
Эхизибуе
37
Перейра
10
Самарджич
17
Макенго
17
Макенго
10
Самарджич
30
Арслан
4
Ловрич
4
Ловрич
30
Арслан
90
Саксесс
23
Бету
23
Бету
90
Саксесс
23
Манчини
59
Залевски
59
Залевски
23
Манчини
2
Карсдорп
2
Челик
2
Челик
2
Карсдорп
7
Пеллегрини
2
Камара
2
Камара
7
Пеллегрини
18
Абрахам
14
Шомуродов
14
Шомуродов
18
Абрахам
4
Кристанте
11
Белотти
11
Белотти
4
Кристанте
Остались в запасе
Удинезе
Рома
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
9
Вивальду
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
9
Вивальду
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Главный тренер
Андреа Соттиль
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Удинезе - Рома
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
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