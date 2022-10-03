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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Удинезе
Верона - Удинезе: обзор матча 03 октября 2022
Верона
03.10.2022, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 2
Завершен
Удинезе
23'
Д. Доиг
70'
Бету
90+3'
Я. Бийол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Удинезе
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Я. Бийол
Пас отдал
Л. Самарджич
86'
Желтая карточка
Р. Перейра
Желтая карточка
Ф. Депаоли
84'
Замена
М. Джурич
️️️️
Д. Доиг
83'
Замена
К. Ласанья
️️️️
Т. Анри
83'
81'
Замена
И. Несторовски
️️️️
Ж. Деулофеу
Желтая карточка
Т. Анри
77'
75'
Желтая карточка
Р. Бекао
Замена
А. Хрустич
️️️️
Д. Лазович
73'
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
С. Верди
73'
70'
ГОЛ! 1:1!
Бету
Пас отдал
Ж. Деулофеу
67'
Замена
Т. Арслан
️️️️
З. Ловрич
Замена
Я. Каллон
️️️️
Р. Пикколи
62'
58'
Замена
Э. Эбосс
️️️️
Н. Перес
58'
Замена
Бету
️️️️
И. Саксесс
58'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Ж. Макенго
47'
Желтая карточка
Н. Перес
Желтая карточка
М. Велозу
31'
ГОЛ! 1:0!
Д. Доиг
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
90
Симоне Верди
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
15
Уолес
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
20
Сулемана
ОП
70
Айдин Хрустич
АП
30
Алессандро Кортиновис
АП
11
Яя Каллон
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Удинезе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
23
Бету
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
4-1-2-1-2
96
Монтипо
3
Доиг
22
Гюнтер
11
Чеккерини
4
Хин
61
Тамез
88
Лазович
44
Велозу
90
Верди
9
Анри
91
Пикколи
4-1-2-1-2
16
Сильвестри
50
Бекао
15
Бийол
18
Перес
13
Удогие
15
Уолес
4
Ловрич
17
Макенго
37
Перейра
10
Деулофеу
90
Саксесс
91
Пикколи
11
Каллон
11
Каллон
91
Пикколи
90
Верди
23
Депаоли
23
Депаоли
90
Верди
88
Лазович
70
Хрустич
70
Хрустич
88
Лазович
3
Доиг
11
Джурич
11
Джурич
3
Доиг
9
Анри
15
Ласанья
15
Ласанья
9
Анри
18
Перес
77
Эбосс
77
Эбосс
18
Перес
4
Ловрич
30
Арслан
30
Арслан
4
Ловрич
17
Макенго
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Макенго
90
Саксесс
23
Бету
23
Бету
90
Саксесс
10
Деулофеу
90
Несторовски
90
Несторовски
10
Деулофеу
Остались в запасе
Верона
Удинезе
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
30
Алессандро Кортиновис
АП
Главный тренер
Габриэле Чоффи
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
Главный тренер
Андреа Соттиль
Остались в запасе
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
30
Алессандро Кортиновис
АП
Остались в запасе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Главный тренер
Андреа Соттиль
Статистика матча Верона - Удинезе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
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