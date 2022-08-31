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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Фиорентина
Удинезе - Фиорентина: обзор матча 31 августа 2022
Удинезе
31.08.2022, среда, 19:30
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
17'
Бету
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Фиорентина
Желтая карточка
И. Удогие
90'
+1
89'
Желтая карточка
Игор
87'
Замена
Н. Иконе
️️️️
А. Барак
86'
Замена
Л. Йович
️️️️
А. Кабрал
Замена
К. Эхизибуе
️️️️
Р. Перейра
80'
79'
Замена
С. Амрабат
️️️️
Ю. Мале
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Ж. Макенго
79'
68'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Р. Сапонара
68'
Замена
М. Бенасси
️️️️
Л. Венути
Замена
И. Саксесс
️️️️
Бету
65'
Замена
Т. Арслан
️️️️
З. Ловрич
65'
47'
Желтая карточка
А. Кабрал
Замена
Б. Нуйтинк
️️️️
А. Масина
43'
ГОЛ! 1:0!
Бету
Пас отдал
Ж. Деулофеу
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
15
Уолес
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Бету
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
14
Юссеф Мале
ЦП
72
Антонин Барак
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
20
Мартин Палумбо
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Фиорентина
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
24
Марко Бенасси
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Сильвестри
13
Удогие
50
Бекао
15
Бийол
25
Масина
15
Уолес
17
Макенго
4
Ловрич
37
Перейра
10
Деулофеу
23
Бету
4-1-1-2-2
1
Террачиано
5
Венути
28
Мартинес
44
Игор
3
Терзич
8
Мандрагора
14
Мале
72
Барак
17
Сапонара
19
Кабрал
8
Куаме
25
Масина
17
Нуйтинк
17
Нуйтинк
25
Масина
37
Перейра
3
Эхизибуе
3
Эхизибуе
37
Перейра
4
Ловрич
30
Арслан
30
Арслан
4
Ловрич
17
Макенго
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Макенго
23
Бету
90
Саксесс
90
Саксесс
23
Бету
5
Венути
24
Бенасси
24
Бенасси
5
Венути
14
Мале
4
Амрабат
4
Амрабат
14
Мале
17
Сапонара
23
Соттиль
23
Соттиль
17
Сапонара
72
Барак
93
Иконе
93
Иконе
72
Барак
19
Кабрал
9
Йович
9
Йович
19
Кабрал
Остались в запасе
Удинезе
Фиорентина
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
20
Мартин Палумбо
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
20
Мартин Палумбо
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
Главный тренер
Андреа Соттиль
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Удинезе - Фиорентина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
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