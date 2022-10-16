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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Удинезе
Лацио - Удинезе: обзор матча 16 октября 2022
Лацио
16.10.2022, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 10 тур
0 : 0
Завершен
Удинезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Удинезе
90'
+4
Желтая карточка
Р. Перейра
Замена
М. Кансельери
️️️️
Ф. Андерсон
89'
79'
Желтая карточка
Уолес
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
74'
70'
Замена
Т. Арслан
️️️️
Ж. Макенго
Замена
Л. Альберто
️️️️
Д. Катальди
66'
63'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Бету
63'
Замена
З. Ловрич
️️️️
Л. Самарджич
63'
Замена
Э. Эбосс
️️️️
Р. Бекао
54'
Желтая карточка
Н. Перес
Замена
Педро
️️️️
Ч. Иммобиле
29'
7'
Желтая карточка
Р. Бекао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
15
Уолес
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Лазар Самарджич
АП
23
Бету
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
19
Тома Башич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
18
Луис Альберто
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
9
Педро
ПВ
Удинезе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
4-3-2-1
49
Проведель
29
Лаццари
16
Казале
26
Романьоли
77
Марушич
32
Катальди
15
Весино
22
Милинкович-Савич
7
Андерсон
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
4-1-1-2-2
16
Сильвестри
50
Бекао
15
Бийол
18
Перес
13
Удогие
15
Уолес
17
Макенго
37
Перейра
10
Самарджич
10
Деулофеу
23
Бету
32
Катальди
18
Альберто
18
Альберто
32
Катальди
7
Андерсон
22
Кансельери
22
Кансельери
7
Андерсон
9
Иммобиле
9
Педро
9
Педро
9
Иммобиле
50
Бекао
77
Эбосс
77
Эбосс
50
Бекао
17
Макенго
30
Арслан
30
Арслан
17
Макенго
10
Самарджич
4
Ловрич
4
Ловрич
10
Самарджич
23
Бету
90
Саксесс
90
Саксесс
23
Бету
Остались в запасе
Лацио
Удинезе
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
19
Тома Башич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
19
Тома Башич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Остались в запасе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Андреа Соттиль
Статистика матча Лацио - Удинезе
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
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