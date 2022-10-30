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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кремонезе - Удинезе
Кремонезе - Удинезе: обзор матча 30 октября 2022
Кремонезе
30.10.2022, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 0
Завершен
Удинезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Удинезе
Замена
Й. Васкес
️️️️
Л. Лочошвили
85'
Замена
Д. Чиофани
️️️️
Д. Окереке
85'
76'
Замена
Бету
️️️️
И. Саксесс
76'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Р. Перейра
Замена
Д. Куальята
️️️️
Э. Валери
66'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
С. Мейте
66'
66'
Замена
К. Эхизибуе
️️️️
Т. Арслан
53'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
З. Ловрич
Замена
К. Буонаюто
️️️️
С. Дессер
24'
Желтая карточка
С. Мейте
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
15
Уолес
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
23
Бету
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
3-3-2-2
29
Карнесекки
4
Айву
24
Лочошвили
15
Бьянкетти
14
Валери
18
Пикель
17
Серникола
25
Аскасибар
8
Мейте
29
Окереке
9
Дессер
4-1-2-1-2
16
Сильвестри
77
Эбосс
15
Бийол
18
Перес
13
Удогие
15
Уолес
4
Ловрич
30
Арслан
37
Перейра
10
Деулофеу
90
Саксесс
14
Валери
12
Куальята
12
Куальята
14
Валери
24
Лочошвили
22
Васкес
22
Васкес
24
Лочошвили
8
Мейте
8
Эскаланте
8
Эскаланте
8
Мейте
9
Дессер
92
Буонаюто
92
Буонаюто
9
Дессер
29
Окереке
9
Чиофани
9
Чиофани
29
Окереке
30
Арслан
3
Эхизибуе
3
Эхизибуе
30
Арслан
37
Перейра
17
Макенго
17
Макенго
37
Перейра
4
Ловрич
10
Самарджич
10
Самарджич
4
Ловрич
90
Саксесс
23
Бету
23
Бету
90
Саксесс
Остались в запасе
Кремонезе
Удинезе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Статистика матча Кремонезе - Удинезе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Джованни Зини
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