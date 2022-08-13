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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Удинезе
Милан - Удинезе: обзор матча 13 августа 2022
Милан
13.08.2022, суббота, 19:30
Италия. Серия А, 1 тур
4 : 2
Завершен
Удинезе
11'
Т. Эрнандес (П)
15'
А. Ребич
46'
Б. Диас
68'
А. Ребич
2'
Р. Бекао
45+3'
А. Масина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Удинезе
Замена
Т. Побега
️️️️
Р. Крунич
84'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Р. Леау
84'
76'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Ж. Макенго
76'
Замена
З. Ловрич
️️️️
Уолес
Замена
О. Жиру
️️️️
А. Ребич
72'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
Б. Диас
71'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Ж. Мессьяс
71'
ГОЛ! 4:2!
А. Ребич
Пас отдал
Б. Диас
68'
67'
Замена
Э. Эбосс
️️️️
Н. Перес
67'
Замена
Бету
️️️️
И. Саксесс
55'
Желтая карточка
Н. Перес
ГОЛ! 3:2!
Б. Диас
46'
45'
+3
ГОЛ! 2:2!
А. Масина
Пас отдал
Р. Перейра
34'
Желтая карточка
Р. Бекао
Желтая карточка
Р. Крунич
34'
ГОЛ! 2:1!
А. Ребич
Пас отдал
Д. Калабрия
15'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Эрнандес
11'
9'
Желтая карточка
Б. Соппи
2'
ГОЛ! 0:1!
Р. Бекао
Пас отдал
Ж. Деулофеу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
15
Уолес
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Роберто Перейра
ПВ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
29
Ясин Адли
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Удинезе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
20
Мартин Палумбо
ЦП
20
Симоне Пафунди
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
90
Илия Несторовски
ЦФ
23
Бету
ЦФ
4-2-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
15
Калюлю
23
Томори
2
Калабрия
10
Беннасер
33
Крунич
27
Леау
21
Диас
10
Мессьяс
9
Ребич
3-3-1-1-2
16
Сильвестри
17
Нуйтинк
18
Перес
50
Бекао
2
Соппи
15
Уолес
25
Масина
17
Макенго
37
Перейра
10
Деулофеу
90
Саксесс
33
Крунич
4
Побега
4
Побега
33
Крунич
21
Диас
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
21
Диас
10
Мессьяс
56
Салемакерс
56
Салемакерс
10
Мессьяс
27
Леау
27
Ориги
27
Ориги
27
Леау
9
Ребич
9
Жиру
9
Жиру
9
Ребич
18
Перес
77
Эбосс
77
Эбосс
18
Перес
15
Уолес
4
Ловрич
4
Ловрич
15
Уолес
17
Макенго
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Макенго
90
Саксесс
23
Бету
23
Бету
90
Саксесс
Остались в запасе
Милан
Удинезе
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
29
Ясин Адли
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Яка Бийол
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
20
Мартин Палумбо
ЦП
20
Симоне Пафунди
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
29
Ясин Адли
АП
Остались в запасе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Яка Бийол
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
20
Мартин Палумбо
ЦП
20
Симоне Пафунди
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Статистика матча Милан - Удинезе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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