«Барселона» подтвердила переход Деулофеу в «Уотфорд»

Полузащитник «Барселоны» Жерар Деулофеу продолжит карьеру в «Уотфорде». Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте каталонцев.

23-летний испанец будет выступать за английский клуб до конца текущего сезона.

Зарплату футболисту будет выплачивать английская сторона. Сумма сделки составила 1 миллион евро.

В нынешнем сезоне игрок забил два мяча и отдал три результативные передачи в 17 играх всех турниров.