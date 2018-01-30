«Барселона» подтвердила переход Деулофеу в «Уотфорд»

Полузащитник «Барселоны» Жерар Деулофеу продолжит карьеру в «Уотфорде». Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте каталонцев.
23-летний испанец будет выступать за английский клуб до конца текущего сезона.
Зарплату футболисту будет выплачивать английская сторона. Сумма сделки составила 1 миллион евро.
В нынешнем сезоне игрок забил два мяча и отдал три результативные передачи в 17 играх всех турниров.
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Источник: ФК «Барселона»