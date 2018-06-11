«Барселона» объявила о переходе Деулофеу в «Уотфорд» за 13 миллионов

«Барселона» и «Уотфорд» достигли соглашение о переходе в английский клуб полузащитника Жерара Деулофеу.

Сумма трансфера составит 13 миллионов евро плюс 4 миллиона в качестве различных бонусов. Также сине-гранатовые получат процент от дальнейшей перепродажи футболиста.

Испанец провел в «Уотфорде» вторую половину минувшего сезона на правах аренды. В составе «шмелей» он забил один гол и сделал одну результативную передачу в семи матчах АПЛ.