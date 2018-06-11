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    «Барселона» объявила о переходе Деулофеу в «Уотфорд» за 13 миллионов

    «Барселона» и «Уотфорд» достигли соглашение о переходе в английский клуб полузащитника Жерара Деулофеу.

    Сумма трансфера составит 13 миллионов евро плюс 4 миллиона в качестве различных бонусов. Также сине-гранатовые получат процент от дальнейшей перепродажи футболиста.

    Испанец провел в «Уотфорде» вторую половину минувшего сезона на правах аренды. В составе «шмелей» он забил один гол и сделал одну результативную передачу в семи матчах АПЛ.

    Источник: ФК «Барселона»

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    11.06.2018 15:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 июня 2018, 17:07

      вууухуу. Продали дороже, чем купили. И то хорошо. Какие были на него надежды, но в первый же месяц стало понятно, почему его Барса раньше уже отпускала.

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