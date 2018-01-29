«Уотфорд» арендует Деулофеу у «Барселоны»

Сегодня «Бомбардир» писал об интересе «Уотфорда» к полузащитнику «Барселоны» Жерару Деулофеу.

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцо сообщил о том, что стороны договорились о переходе 23-летнего футболиста на правах аренды.

Сегодня или завтра испанец прилетит в расположение «шмелей» для прохождения медосмотра. Ожидается, что после процедуры клубы объявят о сделки. Сообщается, что условия трансфера еще не согласованы. Возможно, сине-гранатовые не предоставят английскому клубу право выкупа.

Деулофеу в текущем сезоне забил два гола и отдал три результативные передачи в 17 встречах. Ранее сообщалось о том, что в футболисте заинтересован «Наполи».

На протяжении 2,5 лет суммарно футболист выступал за «Эвертон».