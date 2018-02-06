Куртуа: «Деулофеу? Это слишком «дешевый» пенальти»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа считает, что его команда провалила старт игры с «Уотфордом». Он также назвал пенальти, назначенный в ворота «Челси», несправедливым, обвинив полузащитника соперников Жерара Деулофеу в симуляции.

«Мы провалили старт игры. Слишком часто теряли мяч. Плюс сыграло свою роль это нелепое удаление и пенальти после нырка.

Я сделал все, чтобы избежать контакта с Деулофеу, но он оставил свою ногу и симулировал фол. За такие нырки нельзя давать пенальти.

Во втором тайме мы попытались переломить ход матча, играя в меньшинстве. Нам удалось забить, но вместо того, чтобы продолжать атаковать, нам стоило перегруппироваться.

Деулофеу? Есть такой тип игроков. Они видят, что голкипер перекрывает им путь, и стараются найти контакт для падения. Это слишком «дешевый» пенальти.

Сейчас нам нужно постараться как можно скорее набрать прежнюю форму, которая у нас была до нового года. Впереди нас ждет сложный месяц. Не стоит опускать голову, нужно продолжать работать и идти вперед», – сказал Куртуа.

Матч 26-го утра английской Премьер-лиги «Уотфорд» – «Челси» завершился со счетом 4:1.