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    Куртуа: «Деулофеу? Это слишком «дешевый» пенальти»

    Голкипер «Челси» Тибо Куртуа считает, что его команда провалила старт игры с «Уотфордом». Он также назвал пенальти, назначенный в ворота «Челси», несправедливым, обвинив полузащитника соперников Жерара Деулофеу в симуляции.

    «Мы провалили старт игры. Слишком часто теряли мяч. Плюс сыграло свою роль это нелепое удаление и пенальти после нырка.

    Я сделал все, чтобы избежать контакта с Деулофеу, но он оставил свою ногу и симулировал фол. За такие нырки нельзя давать пенальти.

    Во втором тайме мы попытались переломить ход матча, играя в меньшинстве. Нам удалось забить, но вместо того, чтобы продолжать атаковать, нам стоило перегруппироваться.

    Деулофеу? Есть такой тип игроков. Они видят, что голкипер перекрывает им путь, и стараются найти контакт для падения. Это слишком «дешевый» пенальти.

    Сейчас нам нужно постараться как можно скорее набрать прежнюю форму, которая у нас была до нового года. Впереди нас ждет сложный месяц. Не стоит опускать голову, нужно продолжать работать и идти вперед», – сказал Куртуа.

    Матч 26-го утра английской Премьер-лиги «Уотфорд» – «Челси» завершился со счетом 4:1.

    Источник: BBC

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    06.02.2018 08:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +536

      dolf666 6 февраля 2018, 12:16

      судя по игре, уотфорд и без пенки бы порвал синих. а дёшево - это нытьё Куртуа, тем более ведь фолил, явное лишение игрока возможности забить

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 6 февраля 2018, 10:42

      Нырки... барсовская школа симуляций

      -1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Karpathian 6 февраля 2018, 12:08

      в Барсе всего 2 ныряльщика было, один из них уже в ПСЖ перешел! Скорее реаловская, ведь там кроме пеналду, еще и рамос есть, который в финалах ЛЧ может изобразить нечеловеческие муки, когда даже Куадрадо не касался его! Или Марсело - тот еще актер..

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Karpathian 6 февраля 2018, 12:20

      ой ой ой ой !! а у тебя какая школа мальчик? что ты не знаешь что в мире только один нырок - это кристиана рональду !

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 6 февраля 2018, 10:17

      хоть я и болею за Челси, но хочу чтобы дальше прошла Барса

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > АртурZaСМ 6 февраля 2018, 12:18

      так и пройдет барселона ! удивляюсь еще тем людям кто в этом сомневается !

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 6 февраля 2018, 09:43

      Ну пенальти такие я думаю надо ставить,в принципе вратарь корпусом просто влетает в ногу,а вот оставил ее там атакующий умышенно или хотел избежать контакта это уже дело десятое

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