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Куртуа: «Деулофеу? Это слишком «дешевый» пенальти»

6 февраля 2018, 08:31
8

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа считает, что его команда провалила старт игры с «Уотфордом». Он также назвал пенальти, назначенный в ворота «Челси», несправедливым, обвинив полузащитника соперников Жерара Деулофеу в симуляции.

«Мы провалили старт игры. Слишком часто теряли мяч. Плюс сыграло свою роль это нелепое удаление и пенальти после нырка.

Я сделал все, чтобы избежать контакта с Деулофеу, но он оставил свою ногу и симулировал фол. За такие нырки нельзя давать пенальти.

Во втором тайме мы попытались переломить ход матча, играя в меньшинстве. Нам удалось забить, но вместо того, чтобы продолжать атаковать, нам стоило перегруппироваться.

Деулофеу? Есть такой тип игроков. Они видят, что голкипер перекрывает им путь, и стараются найти контакт для падения. Это слишком «дешевый» пенальти.

Сейчас нам нужно постараться как можно скорее набрать прежнюю форму, которая у нас была до нового года. Впереди нас ждет сложный месяц. Не стоит опускать голову, нужно продолжать работать и идти вперед», – сказал Куртуа.

Матч 26-го утра английской Премьер-лиги «Уотфорд» – «Челси» завершился со счетом 4:1.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Челси Уотфорд Куртуа Тибо Деулофеу Жерар
Комментарии (8)
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Михаил Шевченко
1517899410
Ну пенальти такие я думаю надо ставить,в принципе вратарь корпусом просто влетает в ногу,а вот оставил ее там атакующий умышенно или хотел избежать контакта это уже дело десятое
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АртурZaСМ
1517901472
хоть я и болею за Челси, но хочу чтобы дальше прошла Барса
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Karpathian
1517902923
Нырки... барсовская школа симуляций
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dolf666
1517908617
судя по игре, уотфорд и без пенки бы порвал синих. а дёшево - это нытьё Куртуа, тем более ведь фолил, явное лишение игрока возможности забить
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