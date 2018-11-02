Деулофеу: «Я не вернусь в «Барселону»

Полузащитник «Уотфорда» Жерар Деулофеу, который является воспитанником «Барселоны», не собирается возвращаться в каталонский клуб.

«Это было сложно – когда я был молод, все это было ужасно. Каждый день пресса писала, что я новый Месси. Все это отрицательно сказывается на молодом игроке.

Я – бывший игрок «Барселоны», но, может быть, мой стиль игры больше подходит для «Реала» или «Манчестер Сити».

Я не вернусь в «Барселону», я уже пробовал сделать дважды, и эти попытки не увенчались успехом. Поэтому не хочу пробовать еще раз. Возвращаться не хочу. Играть в «Барселоне» так сложно, и порой у меня не было шанса или доверия со стороны клуба», – рассказал футболист.

Ранее Делофеу выступал в «Милане», «Севилье» и «Эвертоне».