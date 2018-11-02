Деулофеу: «Я не вернусь в «Барселону»

Ну не знаю. В прошлом сезоне на Деулофеу был серьёзная ставка, ему давали играть, но он ничего такого не показал - в 90% он принимал одно единственно решение: пробежаться по флангу и упереться в лицевую линию, а там либо навес, либо потеря мяча. Слишком прямолинейно как для Барселоны, таким соперника не удивишь. Вроде бы и техника есть, дриблинг, но как-то он редко его применяет успешно. Всё как-то вспышками, эпизодами.
Полузащитник «Уотфорда» Жерар Деулофеу, который является воспитанником «Барселоны», не собирается возвращаться в каталонский клуб.
«Это было сложно – когда я был молод, все это было ужасно. Каждый день пресса писала, что я новый Месси. Все это отрицательно сказывается на молодом игроке.
Я – бывший игрок «Барселоны», но, может быть, мой стиль игры больше подходит для «Реала» или «Манчестер Сити».
Я не вернусь в «Барселону», я уже пробовал сделать дважды, и эти попытки не увенчались успехом. Поэтому не хочу пробовать еще раз. Возвращаться не хочу. Играть в «Барселоне» так сложно, и порой у меня не было шанса или доверия со стороны клуба», – рассказал футболист.
Ранее Делофеу выступал в «Милане», «Севилье» и «Эвертоне».