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    Деулофеу: «Я не вернусь в «Барселону»

    Полузащитник «Уотфорда» Жерар Деулофеу, который является воспитанником «Барселоны», не собирается возвращаться в каталонский клуб.

    «Это было сложно – когда я был молод, все это было ужасно. Каждый день пресса писала, что я новый Месси. Все это отрицательно сказывается на молодом игроке.

    Я – бывший игрок «Барселоны», но, может быть, мой стиль игры больше подходит для «Реала» или «Манчестер Сити».

    Я не вернусь в «Барселону», я уже пробовал сделать дважды, и эти попытки не увенчались успехом. Поэтому не хочу пробовать еще раз. Возвращаться не хочу. Играть в «Барселоне» так сложно, и порой у меня не было шанса или доверия со стороны клуба», – рассказал футболист.

    Ранее Делофеу выступал в «Милане», «Севилье» и «Эвертоне».

    Источник: Sport English

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    02.11.2018 10:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 ноября 2018, 13:39

      Ну не знаю. В прошлом сезоне на Деулофеу был серьёзная ставка, ему давали играть, но он ничего такого не показал - в 90% он принимал одно единственно решение: пробежаться по флангу и упереться в лицевую линию, а там либо навес, либо потеря мяча. Слишком прямолинейно как для Барселоны, таким соперника не удивишь. Вроде бы и техника есть, дриблинг, но как-то он редко его применяет успешно. Всё как-то вспышками, эпизодами.

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      Рейтинг: +369

      rossonero666 2 ноября 2018, 13:00

      В Милане неплохо играл, зря ушёл

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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 2 ноября 2018, 10:56

      Красаучек!!!!

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